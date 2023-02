Netflix: Neue Funktionen für Premium-Kunden

Wer jeden Monat 18 Euro in sein Netflix-Premium-Abo investiert, kann sich jetzt über zwei weitere Funktionen freuen. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Wer sich bei Netflix ein Premium-Abo leistet, kann jetzt auf zusätzliche Funktionen zugreifen. Wie der Streaming-Dienst ankündigte, können sich Premium-Nutzerinnen und -Nutzer auf eine bessere Tonqualität freuen. Auch die Anzahl der Geräte, auf denen Filme und Serien heruntergeladen und offline geschaut werden können, erhöht sich.

Netflix-Premium-Abo bietet auch 3D-Audio

Egal, ob auf dem Fernseher, am Computer oder mobil auf dem Smartphone oder Tablet können Nutzer Filme und Serien inzwischen mit 3D-Audio streamen. Dadurch klingt der Ton laut Netflix „auf jedem Gerät wie im Kino, und das ganz ohne zusätzliche Ausrüstung“.

Diese Funktion stehe bei gut 700 der am häufigsten angesehenen Titel zur Verfügung – darunter „Stranger Things“, „The Watcher“, „Wednesday“ und „Glass Onion: A Knives Out Mystery“. Auch neue Filme und Serien wie „You – Du wirst mich lieben“, „Your Place or Mine“, „Luther: The Fallen Sun“ und „Tour de France“ sollen mit 3D-Audio ausgestattet werden. Eine Liste aller Inhalte mit der neuen Technologie gibt es bei Netflix.

Netflix: Mehr Download-Geräte für Premium-Kunden

Bislang konnten Premium-Kunden Filme und Serien auf vier verschiedenen Geräten downloaden und darauf dann auch offline zugreifen. Jetzt hat Netflix die Anzahl der Geräte, auf denen das möglich ist, pro Abo auf sechs Stück erhöht.





Netflix-Premium-Abo: Diese Funktionen gab es bereits

Netflix hat vier unterschiedliche Abo-Modelle: das kostenlose Basis-Abo mit Werbung, das Basis-Abo für 7,99 Euro, das Standard-Abo für 12,99 Euro und das Premium-Abo für 17,99 Euro pro Monat. Das Premium-Abo können Nutzer auf vier Geräten gleichzeitig verwenden. Alle Filme, Serien und mobilen Games sind verfügbar. Die Inhalte können in Ultra-HD und ohne Werbung gestreamt werden.