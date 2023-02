PayPal plus: Was ist das und wie hoch sind die Kosten?

Den Bezahldienst PayPal kennen die wohl meisten (jüngeren) Menschen. Was hat es jedoch mit Paypal Plus auf sich? Wir klären auf, unter anderem über die Kosten.

PayPal ist eine beliebte Bezahlmethode, wenn es um Online-Shopping geht - oder aber, um jemandem Geld zukommen zu lassen. Dass es noch eine spezielle Plus-Variante gibt, ist hingegen etwas weniger bekannt. Wir erklären, was es mit dem digitalen Bezahldienst PayPal Plus auf sich hat.

Was ist PayPal Plus?

In zahlreichen deutschen Online-Shops ist bei den Bezahlmethoden nicht nur PayPal, sondern auch PayPal Plus mit angegeben. PayPal Plus ist eine Zahlungsmethode, die einige Vorteile bereithält, jedoch auch Geld kostet. Das Angebot vereint verschiedene Zahlungsarten unter einem Dach, bei PayPal Plus können Kunden per...

Lastschrift

Kreditkarte

auf Rechnung

...bezahlen, ohne ein eigenes PayPal-Konto zu besitzen.

Für die Kundschaft hat diese Form der geschäftlichen Abwicklung keine bedeutende Auswirkung. Für den Händler ist diese Bündelung jedoch praktisch, da alle Zahlungseingänge bei einem Dienst eingehen und sie einen eindeutigen Ansprechpartner haben.

PayPal-Plus-Kosten: Gibt es sie und wer muss sie tragen?

Positiv für Händler, die PayPal Plus benutzen: Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, die monatlich oder jährlich fällig werden. Freilich ist das Angebot des Dienstleisters nicht umsonst: Pro Transaktion fällt eine Gebühr an, die Händler an PayPal entrichten. Berechnet werden bei einem Kaufabschluss 2,99 Prozent der Transaktionssumme, dazu kommt ein einmaliger Betrag von 39 Cent. Die Konditionen sind im Sommer 2022 ein Stück teurer geworden.

Für Kunden sind die Transaktionen über PayPal Plus hingegen nicht kostspieliger als bei der herkömmlichen Nutzung von PayPal. Übrigens genießen Käufer mit PayPal Plus ebenfalls einen PayPal-Käuferschutz: Kommt die Ware nicht an, gibt es Mängel oder entspricht der Artikel nicht der Beschreibung, werden nach einer Prüfung durch den Bezahldienst sowohl der Artikelpreis als auch die Versandkosten rückerstattet. Außerdem ist ebenfalls eine Bezahlung erst nach 30 Tagen möglich.

Worin besteht der Unterschied zwischen PayPal und PayPal Plus?

Gegenüber der herkömmlichen Online-Zahlungsart PayPal hat die Plus-Variante den Vorteil, dass für das Online-Shopping nicht zwingend ein PayPal-Konto benötigt wird. Der Kauf über PayPal Plus wird von Händlerinnen und Händlern geschätzt, weil das Ausfallrisiko der Zahlung zu PayPal verlagert wird. Ein zweiter wesentlicher Vorteil dieser Bezahlmethode: Bei PayPal Plus werden weitere Zahlungsarten angeboten und einheitlich dargestellt, die in der Basis-Version von PayPal nicht inkludiert sind.

Bei der Transaktion wird das Geld auf das Bankkonto des Webdienstes überwiesen, von wo aus es an die jeweiligen Händler weitergereicht wird.