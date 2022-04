David Letterman: Ein Sandmännchen mit Häme und Humor

David Letterman zählte jahrzehntelang zu den bekanntesten Late-Night-Show-Moderatoren. Seine selbstironische Art beeinflusste auch die deutsche Unterhaltung.

Ein Schreibtischjob war es schon irgendwie. Ein alter, thekenartiger Holztisch, ein paar Blätter Papier darauf, der tägliche Dresscode: Hemd, Krawatte, Sakko. Große Bürofenster mit Blick auf die New Yorker Skyline. Vom Bilde allerdings abweichend: Die Live-Band, die da mit im "Büro" saß. Die Witze. Die Gäste. Und natürlich die Arbeitszeiten. Aber das ist bei der Berufsbeschreibung "Late-Night-Show"-Moderator ja selbsterklärend.

Bloß: Der Mann, der den Job ausführte, ist nicht irgendein Late-Night-Show-Moderator. "Die Harald Schmidt-Show" und "Gottschalks Late Night“ auf den Bildschirmen der 1990er Jahre? "TV-Total" oder Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale"? Alles Sendungen einer Gattung, die maßgeblich inspiriert sind von dem Late-Night-Show-Moderator überhaupt: David Letterman. Dessen fröhlichen Zynismus und humorvoll verpackte Gesellschaftskritik Zuschauerinnen und Zuschauer über 30 Jahre lang allabendlich so liebten. Der nun, am 12. April, 75 Jahre alt wird.

David Lettermans Karriere startete mit Wettermoderationen an der Uni

Anstelle von Gags begann Lettermans Leben, der 1947 im Nordosten der USA in Indianapolis auf die Welt kam, aber erst einmal mit dem Glauben. Als Sohn eines Blumenhändlers und einer Pfarrsekretärin wurden er und seine beiden Schwestern im Sinne der presbyterianischen Kirche erzogen. Letterman studierte Telekommunikation, arbeitete beim Studentenradio als Wettermoderator – und fiel auf. Er radierte US-Staatsgrenzen von der Wetterkarte, sagte "Schinkendosengroße" Hagelkörner voraus.

Sich als souveräner Scherzkeks bewiesen, zog es Letterman nach Los Angeles. 1982 trat er mit "Late Night with David Letterman" auf NBC das erste Mal vor die nationale TV-Kamera. Sein Ansatz, um sich hinter seinem Holzpult von Konkurrenz wie Johnny Carson abzuheben: Warum nicht einfach die ganze Gattung zum Joke (Witz) machen? Er suchte die Absurdität, lud unbekannte Schauspieler, mittelmäßige Musikerinnen und Vertreter von kuriosen Bürgerinitiativen auf seinen Ledersessel ein.

Letterman war 30 Jahre lang das Late-Night-Show-Gesicht

Nach einem Wechsel zum Konkurrenzsender CBS im Jahr 1993 fiel dann der Startschuss der "Late Show with David Letterman“. Letterman übertrumpfte jegliche Konkurrenten mit seinen Einschaltquoten – sah sich mit der neuen Reichweite allerdings auch gezwungen, massentauglicher zu werden. Die Gäste weniger schrill, Lettermans Haarschopf ein Stück kürzer. Die humorvolle Gesellschaftskritik, die hauptsächlich im liberalen Amerika Anklang fand, dennoch auf demselben Niveau. Selbst, als seine Drehbuchautoren für höhere Gagen streikten oder Letterman unter Erpressung in der Sendung bekannt gab, mit Mitarbeiterinnen Verhältnisse gehabt zu haben, blieb der Show-Erfolg unberührt.

Mit der Zeit nahmen die Einschaltquoten dann doch ab. 2015 ging der zweimal verheiratete, einmal geschiedene und vielfach ausgezeichnete Vater eines Sohns in den Ruhestand. Die nächtliche Prise Häme und Humor verteilt seitdem ein anderer Brillenträger in Krawatte und Sakko aus der ikonischen Büro-Kulisse mit Humor: Stephen Colbert. Ganz verschwunden vom Bildschirm ist Letterman trotzdem nicht: 2018 meldete er sich zurück mit der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" (Deutsch: Mein nächster Gast braucht keine Vorstellung). Barack Obama war sein erster Gast.