Neue Funktion bei Samsung Galaxy: So stellen Sie Objekte auf Fotos frei

Mit den neuen Galaxy S23-Modellen hat Samsung auch ein neues Feature vorgestellt: die Freistell-Funktion. Wie Objekte auf Fotos freigestellt werden können und mit welchen Modellen das noch geht, lesen Sie hier.

Anfang Februar hat Samsung seine neuen Galaxy S23-Modelle vorgestellt. Mit dabei waren auch neue Features. Eines davon ist die Freistell-Funktion. Damit können bestimmte Motive beziehungsweise Objekte auf einem Foto mit nur einem kleinen Aufwand vom Hintergrund entfernt und somit freigestellt werden. Doch wie funktioniert das eigentlich? Und geht das jetzt auf allen Modellen? Das lesen Sie hier im Artikel.

Welche Samsung-Modelle können Fotos freistellen?

Welche Samsung Modelle ab sofort Fotos freistellen können, ist noch nicht offiziell bekannt. Allerdings betrifft es derzeit nur Galaxy Modelle. Wie nextpit.de schreibt, ist die Funktion in der Galerie-App bislang nur auf dem Galaxy S23, Galaxy S23+ sowie dem Galaxy S23 Ultra verfügbar, die mit der Software One UI 5.1 laufen.

Aber aufgepasst: nicht alle Smartphones, die ein One UI 5.1-Update erhalten haben, haben nun die neue Foto-Funktion. Denn ältere Modelle mit dem Update haben diese Funktion laut Berichten nicht. Ob das nun ein exklusives Feature der Galaxy S23-Reihe ist oder ob die anderen Modelle noch nachgerüstet werden, bleibt erstmal unklar.

Wie stellt man Fotos bei Samsung Galaxy frei?

Prinzipiell kann jedes Objekt auf einem Foto freigestellt werden. Doch da die Funktion auf einer Künstlichen Intelligenz basiert, ist es leichter, ein gut fokussiertes Objekt zu nehmen. Dabei ist es wichtig, dass sich das Motiv gut vom Hintergrund abhebt. Mit vier einfachen Schritten können Sie das Objekt auf Ihrem Foto freistellen:

1. Schritt: Öffnen Sie die "Galerie"-App.

2. Schritt: Wählen Sie das Bild aus, auf dem Sie ein Objekt freistellen wollen.

3. Schritt: Klicken Sie auf das entsprechende Objekt und halten Sie es gedrückt. Das Motiv wird hervorgehoben.

4. Schritt: Nun werden die Optionen "Kopieren", "Teilen" und "Speichern" angezeigt. Wählen Sie die betreffende Option aus.

Kann man auch Objekte aus Videos freistellen?

Wie nextpit.de schreibt, kann man auf den Galaxy-Geräten auch Motive aus Videos freistellen. Das war bislang nur bei iPhones möglich.

Dazu muss das Video an einer Stelle angehalten werden, an der das Objekt gut sichtbar ist. Dann läuft der Rest wie bei einem Foto. Wie nextpit.de weiter berichtet, ist dies jedoch nur bei Motiven in der Galerie-App möglich und nicht bei anderen Video-Apps, wie beispielsweise YouTube.

Falls das mit dem Video anhalten nicht so gut klappt, kann auch ein Screenshot weiterhelfen. Denn aus diesem lassen sich die Motive und Objekte genauso einfach freistellen wie bei den anderen Fotos.