Wer ist TikTok-Chef Shou Zi Chew?

Am Donnerstag musste sich TikTok-Chef Shou Zi Chew dem US-Kongress stellen. Bislang ist er kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Wer ist der Mann, der die umstrittene Plattform leitet?

TikTok und damit auch sein Chef Shou Zi Chew sehen sich vor allem in den USA derzeit heftiger Kritik ausgesetzt. Am Donnerstag musste sich Chew einer etwa fünfstündigen Anhörung im US-Kongress stellen. Das haben zwar auch schon die Chefs von großen US-Konzernen wie Apple, Google oder Facebook hinter sich, doch es war das erste Mal, dass der Vorsitzende einer globalen Digitalplattform mit Ursprüngen in China solche kritischen Fragen überstehen musste.

Bei dem Termin ging es für Chew um viel. Wegen massiver Datenschutzbedenken und Befürchtungen über einen Zugriff des chinesischen Staates auf Nutzerdaten drängen US-Abgeordnete darauf, TikTok zu verbieten. Chews Unternehmen gebe keine Daten an China weiter und werde dies auch nicht in Zukunft tun, gab er vorab in einer Stellungnahme bekannt. Bislang ist der CEO der Plattform kaum öffentlich in Erscheinung getreten.

TikTok-Chef Shou Zi Chew in Singapur aufgewachsen

Über die Arbeit des 40-jährigen Chew bei TikTok ist wenig bekannt. In dem Unternehmen soll allerdings vor allem der Gründer von Bytedance Zhang Yiming das Sagen haben. Bytedance ist ein chinesisches Internet-Technologie­-Unternehmen, zu dem auch TikTok gehört.

Chew ist in Singapur aufgewachsen. Sein Vater war im Baugewerbe tätig, seine Mutter arbeitete in der Buchhaltung. In dem Stadtstaat besuchte Chew eine chinesische Eliteschule. Er spricht fließend Englisch und Mandarin. Während seines Wehrdienstes war er Offizier bei den Streitkräften Singapurs. Er studierte am University College in London Wirtschaftswissenschaften und danach an der Harvard Business School. Dort lernte er seine Frau kennen, mit der er inzwischen zwei Kinder hat.

Shou Zi Chew arbeitete bei Facebook

Erste Erfahrungen bei einem Social-Media-Konzern sammelte Chew bei Facebook. Damals war das Unternehmen noch ein Startup. Zudem soll er Medienberichten zufolge fünf Jahre lang bei der russischen Investmentfirma DST gearbeitet haben, wo er ein Team geleitet haben soll, das 2013 zu einem der frühen Investoren von Bytedance gehörte. Auch bei Goldman Sachs arbeitete Chew zwei Jahre als Investmentbanker. Im Alter von 32 Jahren wechselte er die Branche und nahm einen Job beim chinesischen Smartphone-Unternehmen Xiaomi als Chief Financial Officer an.

Im März 2021 ging er dann als Finanzchef zu Bytedance. Zwei Monate später wurde er Geschäftsführer von TikTok – ein nicht ganz einfacher Job. TikTok ist das global erfolgreichste chinesische Netzwerk. Nie zuvor hat eine Digialplattform aus China in den USA und in Europa so viele Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Doch gleichzeitig ist die Plattform höchst umstritten. Chinesische Gesetze zwingen Unternehmen in der Volksrepublik zur Kooperation mit chinesischen Sicherheitsbehörden. Da TikTok aus dem chinesischen Bytedance-Konzern hervorgegangen ist, lässt sich diese Abhängigkeit nicht auflösen.