Samsung Galaxy S23: Unpacked-Event live im Stream sehen

Das Samsung Galaxy S23 wird bei einem Unpacked-Event vorgestellt. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im Live-Stream.

Die Spekulationen der letzten Wochen sind bestätigt worden: Das südkoreanische Elektronikunternehmen Samsung hat angekündigt, wann es das Samsung Galaxy S23 bei einem Unpacked-Event vorstellen wird. Hier gibt es die Infos zum "Samsung Galaxy Unpacked 2023".

Unpacked-Event zum Samsung Galaxy S23: Termin und Uhrzeit

In letzter Zeit war im Netz viel darüber spekuliert worden, wann das "Samsung Galaxy Unpacked 2023" stattfinden würde, jetzt hat das Unternehmen offiziell verkündet: Am 1. Februar ab 19 Uhr wird das neue Smartphone in der "Galaxy"-Reihe vorgestellt werden.

Das Event wird auch zum ersten Mal seit 2019 live vor einem Publikum stattfinden, nämlich im Masonic Auditorium in San Francisco. In den letzten Jahren waren Unpacked-Events pandemiebedingt nur virtuell abgehalten worden.

Übertragung: "Samsung Galaxy Unpacked 2023" im Live-Stream

Wie üblich, wird das Unpacked-Event auf Youtube live übertragen. Samsung wird das Galaxy S23 am 1. Februar vorstellen, die Übertragung wird um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen. Neben dem Live-Stream auf Youtube wird das Event außerdem auf der Website von Samsung übertragen. Wer das Event also live verfolgen möchte, kann auf diese beiden Übertragungen zurückgreifen.

Was von dem Samsung Galaxy S23 erwartet werden kann

Rein theoretisch ist noch nicht bekannt, ob die neue Version der "Galaxy"-Reihe über Samsung Galaxy S23 heißen wird, aber nachdem die letzten Version Galaxy S22 hieß und diese Namensgebung typisch für das Unternehmen ist, kann davon ausgegangen werden. Es wird erwartet, dass Samsung drei verschiedene Versionen des Galaxy S23 vorstellen wird, das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra.

Optisch sollen die neuen Modelle der S22-Reihe ähnlich sein, jedoch ist bei dem Galaxy S23 Ultra eine 200-Megapixel-Weitwinkel-Kamera zu erwarten, was jetzt schon als Highlight der S23-Reihe angesehen wird.