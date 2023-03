Xiaomi: Smartphone aufladen in nur 5 Minuten?

Wenn es nach dem chinesischen Hersteller Xiaomi geht, dann können Akkus bald in Rekordzeit aufgeladen werden. Mit einem 300-Watt-Netzteil in nur 5 Minuten. Alles wichtige im Artikel.

Der chinesische Konzern Xiaomi hat einen neuen Rekord aufgestellt. Auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona haben es die Entwickler geschafft, einen Smartphone-Akku in nur fünf Minuten voll aufzuladen, berichtet das Portal t3n. Dafür hat es ein Smartphone modifiziert und mit einem 300-Watt-Netzteil geladen. Bei dem Kongress hat das Unternehmen auch seine neuen Topmodelle Xiaomi 13 und 13pro vorgestellt.

Alles, was Sie zu dem Turbolader wissen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Xiaomi bricht eigenen Rekord bei Schnell-Aufladung

Im Wettrennen um die schnellsten Ladegeräte enteilt Xiaomi der Konkurrenz und übertrumpft nebenbei den eigens aufgestellten Rekord im Fast- bzw. Extreme-Charging. Der Hersteller zeigt, wie ein modifiziertes Redmi Note 12 Discovery Edition mit einem 300-Watt-Netzteil in weniger als fünf Minuten vollständig aufgeladen wird. Nach nur etwas mehr als zwei Minuten ist der Akku zur Hälfte voll.

Bis dahin galt das Redmi Note 12 Discovery Edition schon als das Smartphone, das sich am schnellsten aufladen lässt. Mit einem 210-Watt-Netzteil dauert es nur neun Minuten bis zur vollen Akkuladung.

Optimiertes Laden durch verbesserte Elektrolyt-Formel

Um diese technische Leistung zustande zu bringen, mussten unter anderem die Materialien und das Akkudesign verbessert werden, wie die Plattform winfuture.de schreibt. So kommen statt Grafit- jetzt Carbonmaterialien zum Einsatz, wodurch die Dicke der Elektroden um 35 Prozent sinke. Durch das neue Material seien die Elektroden nun um ein Drittel dünner geworden. Kombiniert mit einer verbesserten Elektrolyt-Formel könne so die Energiedichte gesteigert werden, so winfuture.de weiter. Das leitfähige Material zwischen den Akkuzellen sorge zudem dafür, dass die Wärme besser abgeleitet wird.

Wann soll das 300 Watt Netzteil auf den Markt kommen?

Ob und wann Xiaomi die Schnellladetechnologie marktreif bekommt und ein kompatibles Smartphone anbieten kann, ist noch nicht bekannt. Auch die Technologie ist noch nicht ganz ausgefeilt, denn ist die volle Ladung erst einmal erreicht, nimmt die Akku-Dauer rapide ab, was daran liegen könnte, dass der 4100-Milliamperestunde-Akku relativ klein ist.