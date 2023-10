Playstation 5 Slim enthüllt: Was kann sie?

Die neue Version der Playstation 5 von Sony ist schmaler, hat mehr Speicherplatz und die Disc-lose Variante ist um eine Besonderheit reicher.

"Kleineres Design mit einem PS5-Erlebnis in voller Leistung": So bewirbt Sony die neueste Variante der Playstation 5, die als PS5 Slim bezeichnet wird. Doch was kann die neue PS5-Version tatsächlich?

PS5 slim vorgestellt

Im Sommer wurden Stimmen laut, dass es mit einem Spiel zu überhitzen Konsolen kam. Im selben Zeitraum wurde auch schon gemutmaßt, dass Sony an einer neuen Version der beliebten Playstation 5-Konsole sitzt und tatsächlich: Wie das Unternehmen mitteilt, hätten sich Entwicklungs- und Designteams zusammen getan, "um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Spieler gerecht zu werden". Eine neue Playstation5-Variante ist geboren.

Was kann die PS5 slim?

Insgesamt drei Neuerungen für die Playstation5 hat Sony nun verkündet:

Die Form der PS5 wird dem neuen Namen gerecht und ist entsprechend kleiner. Die Disc-lose Variante ("Digital Edition") kann nun mit einem ansteckbaren Laufwerk ausgestattet werden. Der interne Speicher wird auf insgesamt 1 TB erhöht.

PS5 slim: Die Neuerungen im Detail

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist die neue Version im Volumen fast ein Drittel kleiner, entsprechend ist die ganze Konsole auch 18 beziehungsweise 24 Prozent leichter.

Das Andock-Laufwerk ist eine bis dato noch nicht dagewesene Option für die Digital Edition, nicht permanent auf ein Laufwerk verzichten zu müssen. Es wird in die Konsole seitlich links eingesteckt und wird für knapp 120 Euro zu haben sein. Entsprechend dieser Neuerung soll es vier separate Abdeckungen geben, wobei der obere Teil glänzend ist, während der untere Teil matt bleibt.

PS5 slim: Verkaufsstart, Kosten, Zubehör

Sony-Angaben zufolge kommt das neue Modell im November in den USA auf den Markt, weltweit soll es dann in den Folgemonaten eingeführt werden. "Sobald die Bestände des aktuellen PS5-Modells ausverkauft sind, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein", ist im Verkündungsartikel zu lesen.

Die Kosten für für die beiden Varianten belaufen sich auf:

PS5 mit Laufwerk: 549,99 Euro

mit Laufwerk: 549,99 Euro PS5 Digital Edition: 449,99 Euro

Neu geben wird es zudem einen vertikalen Ständer - für knapp 30 Euro. Gerade dieses Zubehörteil wird in den Sozialen Medien aufgrund des aus Sicht vieler Nutzer zu hohen Preises kritisiert.

Auch farbige Cover für die Konsole soll es im kommeden Jahr für das neue Modell geben.

Was Spiele angeht, so betont Sony selbst, seien mit Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3 schon bald wieder einige große Spiele auf dem Markt. Gerade der erste Call of Duty-Teil zählt zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten.

Übrigens: Anfang des Jahrs kam eine neue Virtual-Reality-Brille auf dem Markt: die PlayStation VR2.