Soziale Medien

18:29 Uhr

Tiktok: Diese Gefahren sollten Sie kennen

Lebensgefährliche Tiktok-Challenges und fehlender Datenschutz. Wir erklären Ihnen, was die bei Kindern- und Jugendlichen so beliebte App so gefährlich macht.

Von Lukas Rameil Artikel anhören Shape