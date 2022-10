Trumps Twitter-Alternative künftig in Googles App Store

Twitter sperrte ihn aus - dann gründete der Ex-US-Präsident ein eigenes soziales Netzwerk. Die App dafür ist nach Widerständen von Google jetzt auch für Android-Smartphones verfügbar - doch wie lange?

Das von Ex-US-Präsident Donald Trump mitbegründete soziale Netzwerk Truth Social wird künftig auch in Googles App Store verfügbar sein. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem Truth Social sich bereiterklärt habe, die geltenden Richtlinien zur Kontrolle von Inhalten zu akzeptieren, berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf eine Sprecherin des Internet-Riesen.

Der Schritt bedeutet, dass Trumps Twitter-Alternative in den USA über Googles Play Store für Android-Smartphones heruntergeladen werden kann. Bislang war die App nur für das iPhone von Apple verfügbar. Außerhalb der USA kann die Anwendung allerdings nicht eingesetzt werden.

Mit Truth Social versucht Trump, eine eigene Online-Plattform für seine Anhänger zu etablieren - auch mit Blick auf die bedeutenden Kongresswahlen Anfang November. Seine wichtigsten Kommunikationskanäle waren jahrelang Facebook und vor allem Twitter gewesen. Bei dem Kurznachrichtendienst hatte er mehr als 80 Millionen Follower. Er wurde jedoch ausgesperrt, nachdem seine Anhänger im Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmten und er Sympathie für die Angreifer bekundete. Außerdem behauptet Trump weiter ohne Belege, dass ihm der Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 durch Betrug gestohlen worden sei.

Im August hatte es Google noch abgelehnt, Truth Social in den App Store aufzunehmen. Inzwischen habe die Online-Plattform aber ihre Richtlinien angepasst, auch in Bezug auf nutzergenerierte Inhalte, hieß es. So könnten Benutzer gesperrt oder entfernt werden, die anstößige oder zur Gewalt aufrufende Botschaften veröffentlichten.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein unserer Mission, die freie Meinungsäußerung im Internet wiederherzustellen", zitierte das "Wall Street Journal" den Chef von Trumps Mediengruppe TMTG, Devin Nunes. In den USA verwenden fast die Hälfte der Smartphone-Besitzer Googles Android-Betriebssystem.

(dpa)