Disney+ will Passwort-Teilen stoppen

Ab dem kommenden Jahr sollen Kunden von Disney+ ihr Passwort nicht mehr mit anderen Nutzern teilen können. Und das ist nicht die einzige Änderung bei dem Streaming-Dienst.

Ähnlich wie Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst Disney+ verhindern, dass sich Nutzer über einen Haushalt hinaus kostenlos ein Passwort teilen. Der Konzern gewährt seinen Kunden aber eine Gnadenfrist. Disney-Chef Bob Iger stellte das Vorgehen gegen Account-Trittbrettfahrer erst für kommendes Jahr in Aussicht.

Gibt es Disney+ mit Anzeigen bald in Deutschland?

Und das ist nicht die einzige Änderung, die sich auf den Geldbeutel der Nutzer des Streaming-Dienstes auswirken wird. Denn die werbefreie Version von Disney+ soll teurer werden. In den USA kostet die Nutzung ohne Anzeigen mit 13,99 Dollar im Monat inzwischen doppelt so viel wie noch zum Start im November 2019. Seit Disney dort einen günstigeren Tarif mit Werbung anbietet, haben sich etwa 40 Prozent der Neukunden laut Iger dafür entschieden.

In Deutschland gibt es das Abo-Modell mit Anzeigen bisher nicht. Doch im November soll dieses auch in "ausgewählten Märkten" in Europa für 5,99 Dollar pro Monat eingeführt werden, wie Disney am Mittwoch ankündigte. Der Preis aktueller Angebote soll dann steigen. Derzeit kostet Disney+ in Deutschland 8,99 Euro monatlich – und enthält auch Sendungen des Dienstes Hulu, für den in den USA extra bezahlt werden muss.

Netflix setzt Maßnahmen gegen Passwort-Trittbrettfahrer in Deutschland um

Was Disney bisher nur angekündigt hat, setzt Netflix in Deutschland bereits seit Anfang des Sommers um. Nutzer, die außerhalb eines Abonnenten-Haushalts auf den Dienst zugreifen, werden aufgefordert, ein eigenes Abo abzuschließen. Gleichzeitig können Abonnenten Zugänge auch für weitere Nutzer hinzukaufen. Trotz anfänglicher Unzufriedenheit führt das Vorgehen laut Netflix zu höheren Abonnentenzahlen und Umsätzen. Netflix schätzte, dass zuvor rund 100 Millionen Nutzer auf den Dienst mit Passwörtern aus anderen Haushalten zugriffen.

