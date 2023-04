Das sind die besten Plattformen für gebrauchte Smartphones

Im Netz gibt es zahlreiche Online-Shops, die gebrauchte Smartphones anbieten. Doch wie gut sind die generalüberholten iPhones und Samsungs wirklich?

Smartphones sind teuer. Gerade, wenn man die neusten Top-Modelle haben möchte. Das neue iPhone 14 Pro kostet bei Apple etwa 1.299 Euro. Viele Menschen greifen deswegen auf gebrauchte Handys zurück. Im Internet gibt es zahlreiche Plattformen, die die sogenannten refurbished "Handys" anbieten. Doch: Sind diese Plattformen auch vertrauensvoll? Stiftung Warentest (März-Ausgabe 2023) hat jetzt neun Onlineshops zum Kauf von refurbished Smartphones getestet. Eine Übersicht.

Was bedeutet refurbished?

Anbieter, die online gebrauchte Handys verkaufen, nennt man auch refurbished-Portale. Englisch für: renovieren, verschönern, aufarbeiten. Das Geschäftsmodell dieser Portale kann man in einem einfachen Satz zusammenfassen, wie die Verbraucherzentrale schreibt: "Sie kaufen gebrauchte Ware ein und verkaufen diese dann in ihrem Online-Shop."

Die Stiftung Warentest hat jetzt neun solcher Online-Shops getestet, die generalüberholte Smartphones anbieten. Genauer gesagt: Vier Händler und fünf Verkaufsplattformen, auf denen unterschiedliche Händler ihre Produkte anbieten. Verkaufsplattformen kann man sich wie einen Online-Flohmarkt vorstellen.

Das Ergebnis war durchaus positiv. Sechs Online-Shops haben mit dem Qualitätsmerkmal "gut" abgeschnitten. Und sieben der 45 getesteten Smartphones waren in einem "bemerkenswert guten Zustand, also sogar deutlich besser als vom Anbieter angegeben". Negativ sind hingegen neun Modelle aufgefallen, die unter anderem defekte Lautsprecher und Kameras aufwiesen.

Die besten Online-Händler für gebrauchte Smartphones: So wurde getestet

Für ihren Test hat die Stiftung Warentest fünf Smartphone-Modelle pro Online-Shop gekauft: zwei Apple iPhone 11, drei Samsung Galaxy S10/S20. Dabei haben die Tester darauf geachtet, "möglichst bei jedem Anbieter die gleichen Modelle in der jeweils untersten Qualitäts­stufe" zu kaufen. Das bedeutet: Die Handys sollten laut den Anbietern zwar schon deutliche Gebrauchsspuren haben, aber noch voll funktionsfähig sein.

Getestet wurde dann anhand von vier Kriterien:

Einkaufserfahrung

Qualität der Smartphones

Preisersparnis

Mängel in der AGB

Die Qualität der Smartphones war dabei das wichtigste Kriterium und wurde mit 65 Prozent gewichtet. So haben die Tester unter anderem die Akkulaufzeit in zwei Prüfgängen gemessen und Funktionschecks an den Kameras und Touchscreens durchgeführt.

Die Top-3 der besten Online-Shops für gebrauchte Smartphones

Die besten drei Verkaufsplattformen sind laut Stiftung Warentest:

Der Testsieger Back Market bietet nicht nur generalüberholte Smartphones an. Sondern verkauft auch andere Elektronikgeräte wie Tablets und Laptops. Nach eigener Aussage werden gebrauchte Geräte bei Back Market in "über 40 Arbeitsschritten" von Experten "im Detail geprüft und professionell erneuert".

Die beste Preisersparnis konnte der Online-Händler Clevertronic vorweisen. So erwarben die Tester dort ein iPhone 11, das über 200 Euro günstiger war als ein neues Modell aus dem Apple-Shop.