Großes Windows-Update im Herbst: Das kommt auf die Nutzer zu

Das nächste große Update für Windows 11 steht an. Microsoft setzt zunehmend auf Künstliche Intelligenz. Was Nutzer erwartet, lesen Sie hier.

Mit großen Schritten nähert sich das nächste große Update für Windows 11, das als 23H2 bekannt ist. Die aktuellsten Release Notes zeigen, dass Microsoft weiter fleißig an neuen Funktionen für den Build arbeitet. Allen voran hält die Künstliche Intelligenz Einzug in das Betriebssystem. Doch es warten weitere Neuerungen für die Microsoft-Nutzer.

Wann kommt das Update 23H2 für Windows 11?

Microsoft hat noch kein genaues Datum bekannt gegeben, wann das große Update genau kommen wird. Doch nachdem das Unternehmen bereits im Sommer ankündigte, dass am "patch day", also am 10. Oktober, die letzten sicherheitsrelevanten und optionalen Updates für Windows 11 in der Version 21H2 ausgespielt werden, sind die Hoffnungen vieler Nutzer groß. Denn das "end of servicing" für diese Version könnte die Geburtsstunde von 23H2 sein.

Windows-Update 23H2: Darauf dürfen Nutzer gespannt sein

Das anstehende Funktionsupdate behält das Kernsystem bei, fügt aber eine ganze Reihe an Neuerungen hinzu. Nicht nur optisch wird sich einiges tun. Aber Achtung: Welche Features letztlich tatsächlich implementiert werden, entscheidet Microsoft. Heißt: Es können noch immer Änderungen erfolgen. Doch schon jetzt lohnt sich ein Blick darauf, was kommen könnte.

Windows 11 Update: Diese neuen Funktionen planen die Entwickler

KI-Copilot : Am rechten Bildschirmrand wird als Sidebar der KI-Copilot künftig zu finden sein. Er hat zwei Aufgaben: Zum einen kann so der mit ChatGPT-arbeitende Bing-Chat im Microsoft-Edge-Browser genutzt werden. Das bedeutet demnach unter anderem eine bequeme und schnelle Recherche. Zudem lassen sich über den Copiloten auch Windows-Befehle steuern. Auch im Microsoft Store soll die KI zum Einsatz kommen und beispielsweise Vorschläge machen.

: Am rechten Bildschirmrand wird als Sidebar der KI-Copilot künftig zu finden sein. Er hat zwei Aufgaben: Zum einen kann so der mit ChatGPT-arbeitende Bing-Chat im Microsoft-Edge-Browser genutzt werden. Das bedeutet demnach unter anderem eine bequeme und schnelle Recherche. Zudem lassen sich über den Copiloten auch Windows-Befehle steuern. Auch im Store soll die KI zum Einsatz kommen und beispielsweise Vorschläge machen. Taskbar und Explorer : Das Design der Taskbar wie auch des Explorers werden sich ändern. Moderner und angelehnt in der Optik an einen Browser wird der Explorer künftig in Erscheinung treten. Auch in der Taskleiste tut sich etwas: Wie in Windows 10 lassen sich Icons künftig beispielsweise wieder mit Beschriftungen anzeigen.

: Das Design der Taskbar wie auch des Explorers werden sich ändern. Moderner und angelehnt in der Optik an einen Browser wird der Explorer künftig in Erscheinung treten. Auch in der Taskleiste tut sich etwas: Wie in lassen sich Icons künftig beispielsweise wieder mit Beschriftungen anzeigen. Zip-Funktion wird erweitert: Konnte Windows bisher nativ nur mit zip-Dateien umgehen, werden künftig etwa auch .7zip, rar und tar unterstützt - allerdings nur beim Entpacken.

Wie bekommt man das Windows-11-Update 23H2?

Wer Zugang zu dem Release Preview Channel von Microsoft für Insider hat, sammelt schon seit geraumer Zeit erste Eindrücke. Nutzern der aktuellsten Windows 11-Version werden ebenfalls immer wieder kleine Neuerungen präsentiert. Diejenigen müssen dann, wenn es soweit ist, lediglich das "Enablement-Paket" herunterladen, wie aus Release Notes zu entnehmen ist.

Diese Windows-Features sind besonders praktisch

Viele Dutzend weitere kleinere Features werden mit dem neuen Update 23H2 zusätzlich zu den bisher erwähnten kommen. Damit soll das System stabiler und schneller arbeiten. Wer schon jetzt etwas unternehmen möchte, weil sein PC zu langsam ist, der wird mit diesen Tipps den Computer schneller machen können. Und wer seine alte durch eine neue Festplatte ersetzten will, kann mit einer nützlichen Windows-Funktion unkompliziert die Festplatte klonen.