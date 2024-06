Smartphone-Tastatur: Hier verstecken sich die Sonderzeichen bei iPhone & Co.

Braucht man mal ein Sonderzeichen auf der Tastatur vom Smartphone, sucht man oft ewig. Zur Not kopiert man es aus einem Text heraus. Hier erfahren Sie, wie es auch einfacher geht.

Tippt man auf dem Smartphone, dann schreibt man häufig nur Kurznachrichten. Trotzdem kann es immer mal passieren, dass man ein Sonderzeichen benötigt. Aber wo findet man die auf der kleinen Smartphone-Tastatur eigentlich? Muss man immer erst in ein anderes Menü wechseln? Die Hersteller bieten zum Glück einige Tricks an, wie man schnell an das gesuchte Sonderzeichen kommt. Wo man sie auf welchem Gerät findet, erklären wir hier.

Smartphone-Tastatur: Wo sind die Sonderzeichen beim iPhone?

Die Sonderzeichen beim Apple iPhone sind zwar versteckt, aber schnell und einfach zu finden: Hält man bestimmte Tasten länger gedrückt, werden dem Nutzer weitere Zeichen vorgeschlagen. So verstecken sich beispielsweise hinter der €-Taste weitere Währungen, hinter dem "&" findet man das "§"-Zeichen und hält man die 0 länger gedrückt, bekommt man ein °-Zeichen. Eigentlich ein kluges System. Das einzige Problem: Kennt man die Tastatur nicht so gut, sucht man womöglich ewig, um herauszufinden, welche Sonderzeichen sich wo verbergen.

Samsung und Co: Hier findet man die Sonderzeichen beim Android-Gerät

Besitzer eines Samsung-Handys oder eines anderen Smartphones mit Android-Betriebssystem kommen mit einem einfachen Schritt an häufig gebrauchte Sonderzeichen. Sie müssen dafür nur den Satzpunkt gedrückt halten. Es öffnet sich dann eine zusätzliche Tastatur mit Zeichen wie ^, % oder @.

Genauso wie bei iOS sind aber auch bei Android hinter einigen Buchstaben Sonderzeichen versteckt. Insbesondere Variationen von Vokalen, die man im Deutschen nicht häufig liest, zum Beispiel á oder à. Für diese muss man nur den Buchstaben a auf der Tastatur lange gedrückt halten und dann auswählen.

Gboard und Swiftkey: Tastaturen mit besonderen Features zum Herunterladen

Neben den Standard-Tastaturen, die iOS und Android bieten, gibt es auch Tastaturen von anderen Anbietern, die man auf das Smartphone laden kann und die sich laut dem Technik-Magazin Techbook in einigen Fällen lohnen, speziell, wenn es um die Sonderzeichen geht. Eine davon ist "Gboard" von Google. Beim Google Pixel ist sie standardmäßig installiert, man kann sie aber auch auf andere Smartphones laden.

Lohnen soll sich das besonders für Nutzer, die häufig im Alltag zwischen Sprachen wechseln müssen. Denn anders als andere Tastaturen, unterstützt Gboard mehrere Sprachen gleichzeitig, ohne dass man erst die Tastatur wechseln muss. Sonderzeichen erscheinen auch hier, wenn man den Punkt auf der Tastatur lange gedrückt hält. Hält man einzelne Zahlen gedrückt, schlägt die Tastatur Brüche vor. Außerdem sind die Sonderzeichen-Tasten häufig mit mehreren Zeichen belegt. Auch diese sieht man, wenn man sie länger gedrückt hält. Aber wie beim iPhone ist es auch hier so, dass man die Tastatur kennenlernen muss, um zu wissen, wo man welches Zeichen findet.

Die Tastatur Swiftkey wurde von Microsoft entwickelt und lässt sich ebenfalls auf andere Smartphones herunterladen. Beim Huawei ist sie vorinstalliert. Was diese Tastatur so besonders und angenehm macht, ist laut den Experten von Techbook das Design. Sonderzeichen werden hier nämlich nicht versteckt, sondern sind unauffällig über jedem Tastensymbol zu sehen. So muss man nicht lange suchen, um das gebrauchte Sonderzeichen schnell zu finden.

Wer sich übrigens noch mehr Zeit beim Tippen auf dem Smartphone sparen will, sollte es mal mit dem "123"-Trick versuchen.