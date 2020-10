vor 58 Min.

Alles über Heilerziehungspflege

Die Heilerziehungspflege ist ein systemrelevanter Beruf. Im Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus, St.-Nikolaus-Straße 6, Dürrlauingen, findet dazu ein Informationsabend statt. Interessierte erfahren am Donnerstag, 29. Oktober, um 19 Uhr, wie der praktische Teil der Heilerziehungspflegeausbildung in der Fachschule aussehen kann. Die Veranstaltung findet unter strengen Hygienevorgaben statt, um vorherige Anmeldung unter Telefon 08222/998364 oder per E-Mail an fachschule.duerrlauingen@kfj-schulen.de wird gebeten. (pm)

