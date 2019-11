11:32 Uhr

1,1 Promille und ein Totalschaden

Ein Autofahrer hat zwischen Steinheim und Dillingen einen wuchtigen Schaden angerichtet. Danach war sein Wagen Schrott.

Betrunken war ein Autofahrer am Freitagmittag bei Dillingen unterwegs. Er hinterließ eine Spur der Verwüstung. Und sein Wagen ist auch hin. Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige um 12.45 Uhr beim Kreisverkehr in Steinheim auf die B16 aufgefahren. In der Linkskurve kam der Wagen auf den Grünstreifen ab und fuhr erst gegen eine Richtungstafel und dann gegen einen Leitpfosten. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

1,1 Promille im Blut

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten eine Alkoholfahne auf. Ein Test ergab, dass der Fahrer 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol eingeleitet. (pol)

