Die Meisterausbildung ist in Bayern ab sofort kostenfrei

Die gute Nachricht für das Handwerk lautet: Der Meisterbonus wird auf 3000 Euro erhöht - und die Neuregelgung tritt sogar rückwirkend in Kraft.

Rückenwind für das Handwerk: Ab sofort kostet nahezu jede Meisterfortbildung in Bayern kein Geld mehr. Die Idee dahinter: die Gleichstellung von akademischer und beruflicher Bildung durch die Kostenfreiheit der Meisterfortbildung.

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring erklärt: „Wir erhöhen den sogenannten Meisterbonus auf einen staatlichen Zuschuss von 3000 Euro. In Kombination mit dem Kostenzuschuss zum Meister-BAfÖG, der nicht zurückgezahlt werden muss, kann damit nahezu jede Meisterausbildung kostenfrei durchlaufen werden. In zahlreichen Ausbildungsberufen bleibt den zukünftigen Meistern damit sogar ein Zuschuss zur allgemeinen Lebenshaltung übrig."

Wie Mehring berichtet, trete die Neuregelung rückwirkend zum Jahreswechsel in Kraft, sodass bereits im laufenden Kalenderjahr etwa 30.000 Absolventinnen und Absolventen in den Genuss dieser Sonderförderung kommen, die es bundesweit nur in Bayern gibt. „Um unser vom Fachkräftemangel geplagtes Handwerk im Wettbewerb, um neue Köpfe zu unterstützen, investieren wir zusätzliche 30 Millionen Euro pro Jahr in diese Maßnahme" so Mehring. Damit ende endlich die Ungerechtigkeit, dass hierzulande bislang jeder kostenfrei studieren könne, während ausgerechnet dringend gesuchte Handwerker Geld in ihre Meisterfortbildung mitbringen müssten.

Wie die neue Fördersystematik funktioniert, erläutert der Abgeordnete an konkreten Beispielen: „Um KFZ-Techniker zu werden, musste man bislang etwa 12.000 Euro an Lehrgangs- und Prüfungsgebühren investieren. Über das Meister-BAfÖG erhalten die Absolventen dazu einen Kostenzuschuss von 9000 Euro, der nicht zurückbezahlt werden muss. Hinzu kommen nun 3000 Euro Meisterbonus, der den Rest der Kosten ausgleicht. Angehende Bäckermeister, die Weiterbildungskosten von rund 10.000 Euro bezahlen müssen, erhalten 7500 Euro an Zuschuss aus dem Meister-BAfÖG. Eingedenk des neuen Meisterbonus bleiben damit sogar 500 Euro staatlicher Zuschuss zur Deckung der Lebenshaltungskosten übrig."

Für den FW-Abgeordneten ist der erhöhte Meisterbonus dabei ein „überfälliger Kurswechsel“, nachdem der Erfolg des Bildungssystems viel zu lange einzig an der Akademikerquote bemessen worden sei. (AZ)