1,65 Millionen Euro in die Kläranlage in Dattenhausen investiert

Im Landgasthof Hirsch in Ballmertshofen fand die diesjährige Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld statt. Ihm gehört bisher aus dem Landkreis Dillingen der Ziertheimer Gemeindeteil Reistingen an. Demnächst sollen die weiteren Teile der Gemeinde – also Ziertheim und Dattenhausen – angeschlossen werden.

Eingangs hatten die Gremiumsmitglieder die Sammelkläranlage in Dattenhausen besichtigt. Dabei stand besonders die neu errichtete Gebläsestation im Zentrum des Interesses. Diese rund 1,65 Millionen Euro teure Anlage wird in den kommenden Wochen in Betrieb genommen.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Jahr blickte Verbandsvorsitzender Thomas Häfele laut Pressemitteilung auf die geplanten Anschlüsse der Ortschaften Dehlingen und Weilermerkingen (beide Dörfer sind Teile der Stadt Neresheim). Im vergangenen Jahr wurde ein Zuschussantrag für den Anschluss von Dehlingen an die Sammelkläranlage gestellt. In diesem Jahr erfolgte die Bewilligung, sodass die Vorbereitungen für den Projektstart nun aufgenommen werden können. Die Förderantragstellung für den Anschluss von Weilermerkingen ist ebenfalls noch in diesem Jahr vorgesehen.

Mit den Anschlüssen von Ziertheim und Demmingen kommen weitere Großprojekte

Darüber hinaus stehen dem Verband mit der Aufnahme der Gemeinde Ziertheim und dem Anschluss der Ortschaft Demmingen weitere Großprojekte bevor. Auch kleinere Projekte, wie der Bau eines Regenüberlaufbeckens auf dem Kläranlagengelände und die vollständige Erneuerung des Zwischenhebewerks, beschäftigen den Verband.

Die Jahre 2023 und 2024 waren deutlich niederschlagsreicher als die Vorjahre

Diplom-Ingenieur Ronald Förstner vom Büro B&P, beratende Ingenieure aus Ellwangen, gab im Anschluss einen technischen Bericht. Besonders auffällig war, dass die Jahre 2023 und 2024 deutlich niederschlagsreicher als die Vorjahre waren, was zu einem Anstieg des Fremdwasseranteils führte und somit auch den Gesamtstromverbrauch auf der Anlage erhöhte, da größere Wassermengen verarbeitet werden mussten. Verbandskassierer Stefan Kübler stellte im Anschluss die Jahresrechnungen für die Jahre 2020 bis 2024 vor.

Geschäftsführer Marco Mayer präsentierte den Haushaltsplan für das Jahr 2025, der im Ergebnishaushalt mit 2,4 Millionen Euro an Aufwendungen abschließt. Diese werden durch Umlagen von den Verbandsmitgliedern gedeckt. Für Investitionen sind 1,25 Millionen Euro eingeplant, die über die Liquidität des Zweckverbands gedeckt werden. Die Kredittilgungen betragen 131.400 Euro, eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen.

Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten von 2,4 Millionen Euro für den Anschluss von Dehlingen werden zu rund 1,25 Millionen Euro durch Fördermittel aus den Mitgliedsgemeinden Neresheim und Dischingen abgedeckt. (AZ, bv)