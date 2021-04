1. Mai 2021: Im Kreis Dillingen findet keine Kundgebung statt

Der DGB sagt zum zweiten Mal hintereinander seine Maikundgebung im Kreis Dillingen ab. Gewerkschafter aus der Region bleiben aber nicht still. Sie erklären, warum sie gerade jetzt die Solidarität in den Mittelpunkt rücken.

„Solidarität ist Zukunft!“ So lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai 2021. Mit diesem Motto treffe der DGB erneut den Nerv der Zeit, findet Antonie Schiefnetter, Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Dillingen. „Leider können wir auch heuer, zum zweiten Mal in Folge, keine Maikundgebung im Landkreis Dillingen abhalten“, bedauert die Ziertheimerin. Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte habe der Gewerkschaftsbund schweren Herzens beschlossen, auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten. „Wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen keinem Risiko aussetzen. Solidarität heißt auch, Rücksicht auf andere zu nehmen und mit Anstand Abstand zu halten“, betont die DGB-Kreisvorsitzende.

Sozialstaat stärken und ausbauen

Schiefnetter sagt: „Nur wenn wir gemeinsam handeln, finden wir Wege in eine gute Zukunft. Mit guten Arbeitsbedingungen für alle in einer gesunden Umwelt.“ Gerade in der Arbeitswelt bedeute Solidarität Zukunft. Die Beschäftigten seien dort, wo sich viele in Gewerkschaften organisieren, viel besser durch die Krise gekommen, haben mehr verdient und seien besser geschützt. Nach der Krise gelte es mehr denn je, den Sozialstaat zu stärken und auszubauen. Auch die Bildung dürfe nicht von der Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und solidarisch sei es auch, „wenn Frauen und Männer dieselben Chancen in Arbeitswelt und Gesellschaft haben – und in Familien dieselbe Verantwortung für Sorge- und Erziehungsarbeit übernehmen“, betont die DGB-Kreisvorsitzende.

Deutschland müsse endlich mehr in die Zukunft investieren – in Infrastruktur, in Bildung, in Soziales, in Digitalisierung, bezahlbares Wohnen, nachhaltige Mobilität. „Um dies zu ermöglichen, müssen Vermögende und Superreiche stärker als bisher an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden“, fordert die Gewerkschaftsvertreterin. „Solidarität“, so Schiefnetter, „ist kein Luxus, den wir uns in guten Momenten mal kurz leisten sollten. Sie ist das Mittel gegen Hetze und Spaltung, sie verhindert die Ausgrenzung von Menschen und sie nimmt Menschen die Angst, zurückgelassen zu werden. Solidarität ist das Fundament unserer Demokratie. Am Tag der Arbeit machen wir uns bewusst: Solidarität ist Zukunft.“

Kinder mit Homeschooling benachteiligt

Auch die Mitglieder des DGB-Kreisvorstands Dillingen treibt dieses Motto um. So sorgt sich Peter Schallmoser-Schlögl (GEW), dass besonders Kinder aus bildungsferneren Familien durch Homeschooling benachteiligt seien. Eine verbesserte Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler sei unerlässlich, besonders nach dem Ende des Distanzunterrichts. Er bemängelt, dass nicht alle Lehrer im Präsenzunterricht eine Impfung angeboten bekamen, lediglich die Erzieher der Vorschule und Grundschullehrkräfte.

Paul Hartmann ( IG Metall) wünscht sich, dass sich Politik und Gesellschaft mehr als bisher für die Jugend einsetzen. Gerade in der Jugendzeit sei die Identitätsfindung eine wichtige Lebensaufgabe, die politische und ethische Meinung werde gebildet. Menschlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt stehen seinen Worten zufolge auch bei der Jugend im Vordergrund. Daher fordert er einen verstärkten Einsatz für Schule und Ausbildung und die Bereitstellung zeitgemäßer Lehrmittel. Es solle mehr ausgebildet werden als bisher und junge Facharbeiter müssten übernommen und gefördert werden.

Bruno Stegmeier (Verdi) erhofft, dass nach dem Ende von Corona der größte Teil von Homeoffice wieder in den Betrieb zurückkehrt, damit der private Bereich wieder für sich und die Familie genutzt werde und die arbeitenden Menschen nicht vereinsamten.

Rudi Wörner (Verdi) sieht eine Diskrepanz zwischen der Erklärung der Politik, dass Gesundheit vor ökonomischen Fragen gehe, und dem politischen Handeln. Denn die Praxis zeige, „dass Profite vorgehen, Maschinen laufen müssen“. Viele Menschen am Arbeitsplatz arbeiten laut Wörner nach wie vor ohne Schutz und Abstand. Der Bundesarbeitsminister sei lange Zeit allein mit seiner Forderung geblieben, ein verpflichtendes Testangebot bereitzustellen. Weiter macht Wörner sich Sorgen darüber, wie die Städte und Gemeinden mit dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie überleben können nach dieser langen Zeit der Schließungen. Hier profitiere der Internethandel.

Kritik an Personaleinsparung

Martina Wölfle und Ottilie Probst (Verdi, Krankenhaus Wertingen) kritisieren, dass viele Jahre Personaleinsparung, Bettenreduzierung, Ökonomisierung unser Gesundheitssystem geschwächt haben. Liebevolles Klatschen habe dem Personal zwar Mut gespendet, allerdings erschweren unzählige Neuregelungen, die sich immer wieder ablösten, die tägliche Zusammenarbeit. „Corona-Prämien sind gut gemeint, aber bei Weitem nicht ausreichend, um extrem hohe Arbeitsbelastungen psychisch und physisch auszugleichen“, teilen Wölfle und Probst mit. Corona zeige, „dass unsere Arbeitsbedingungen unerträglich sind und waren“. Das Gesundheitswesen müsse sich wieder an dem Wohl des Patienten und der Mitarbeiter orientieren, nicht am wirtschaftlichen Erfolg.

Werner Hafner (IG Metall) sieht die Spuren, die die lange Zeit der Pandemie hinterlassen habe. „Nicht nur, dass die Menschen in den Fabriken durch Schicht- und Akkordarbeit, Überstunden und Wochenendarbeit stark belastet werden, sie leiden zusätzlich durch die Maskenpflicht und das umständliche Arbeiten wegen Einhaltung des Mindestabstands“, sagt Hafner. Auch die Kommunikation fehle. Viele seien in der Spirale nach unten. Sein Tipp lautet: Mut zusammennehmen und miteinander reden. „Ein kleiner Smalltalk ohne das Thema Corona hebt die Stimmung.“

Ein Livestream am 1. Mai

Thomas Hoffmann und Georg Steinmetz (Betriebsseelsorge) wollen „aufbauen und ermutigen statt runtermachen, jedes Menschen Würde achten statt ausgrenzen, fair miteinander umgehen statt Hass säen und persönlich abwerten, sich engagieren statt andere machen lassen.“ Es sei wichtig, für Tarif und Mitbestimmung zu streiten und gegen prekäre, ungesicherte, schlecht bezahlte Arbeitsplätze zu kämpfen. Es gehe um den Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen die soziale Spaltung und Armut. Dies, so Hoffmann und Steinmetz, sei „Solidarität aus Lust auf Zukunft“.

Am 1. Mai gibt es ab 14 Uhr wieder einen Livestream, der zeitgleich auf der DGB-Internetseite, Facebook und Youtube übertragen wird. Neben den Mai-Reden der Mitglieder aus dem DGB-Bundesvorstand und Statements von Gewerkschaftern werden Musik und Slam-Poetry geboten.

