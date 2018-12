11:57 Uhr

100.000 Euro Sachschaden

Die Polizei musste am Donnerstag zu einem Unfall in die Donaustraße.

Beim Abbiegen ist ein Mann in Dillingen in der Donaustraße zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Danach war nicht nur sein Auto hin.

Ein Autofahrer hat versucht, am Donnerstag gegen 11 Uhr von der Donaustraße in die Nachtweide in Dillingen abzubiegen und ist dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw gekommen.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Der 64-jährige Autofahrer zog daraufhin seinen Pkw ruckartig nach rechts, sodass er gegen einen Renault-Fahrer prallte, der in Richtung Holzheim fuhr. Beide Fahrzeuge waren durch den seitlichen Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro, so die Polizei. (pol)

Themen Folgen