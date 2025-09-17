Sein Unternehmergeist prägt bis heute die Firma Grünbeck in Höchstädt

Er war nach dem Krieg eine der prägendsten Persönlichkeiten im Landkreis Dillingen: der Firmengründer und Politiker Josef Grünbeck. Am Mittwoch, 17. September 2025, hätte der Gründer der Grünbeck AG seinen 100. Geburtstag gefeiert. Daran erinnert das Höchstädter Unternehmen mit seinen 750 Beschäftigten in einer Pressemitteilung. Sein Lebenswerk präge bis heute das Unternehmen und die Branche.

Josef Grünbeck (1925 bis 2012), der in Haan bei Dux (heute Duchcov in Tschechien) geboren wurde, war ein Mann mit Visionen. Er habe früh erkannt, wie essenziell hygienisch einwandfreies Wasser für die Lebensqualität der Menschen ist, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit technischem Know-how, unternehmerischem Mut und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein legte Josef Grünbeck 1949 den Grundstein für ein Unternehmen, das heute weltweit Standards in der Wasseraufbereitung setzt.“, betont die Firma.

Was mit dem Vertrieb von Produkten zur Wasseraufbereitung begann, entwickelte sich unter Grünbecks Führung zu einem der angesehensten Unternehmen der Branche. Heute arbeiten über 750 Beschäftigte bei der Grünbeck AG in Höchstädt. Der Anspruch sei immer derselbe geblieben: Menschen weltweit mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen.

Josef Grünbeck war nach Angaben des Unternehmens überzeugt davon, dass Wasser „nicht nur ein technisches Medium, sondern ein Lebensmittel ist“ – eine Haltung, die bis heute die Unternehmenskultur präge. Unter dem Leitspruch „Wir verstehen Wasser“ entwickelt Grünbeck nachhaltige Lösungen zur Ressourcenschonung und Verbrauchssenkung – von der Trinkwasseraufbereitung über Systeme für Heiz- und Kühlsysteme bis hin zur Reinstwasseraufbereitung für die Wasserstofferzeugung.

Bereits 1968 führte Grünbeck ein Beteiligungsmodell ein

Ein besonderes Anliegen war Josef Grünbeck stets die soziale Verantwortung. Bereits 1968 führte er das „Grünbeck-Beteiligungsmodell der sozialen Partnerschaft“ ein – ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. „Ein Unternehmen ist nur so stark wie die Menschen, die es tragen“, sagte Grünbeck einmal. 2010 folgte die Gründung der gemeinnützigen „Loni und Josef Grünbeck-Stiftung“, die bis heute stabile Gesellschafterverhältnisse und eine solide Unternehmenszukunft sichert.

Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich in zahlreichen Patenten, Gebrauchsmustern und Marken. Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 sowie länderspezifische Qualitätsnachweise unterstreichen den hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit. Mit einem Umsatz von rund 160 Millionen Euro jährlich und einer weltweiten Präsenz erfülle das Unternehmen den Anspruch, Menschen weltweit mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu versorgen.

Zum 100. Geburtstag ihres Gründers erinnert die Grünbeck AG mit einer Reihe von Zitaten und Geschichten an Josef Grünbeck – „einen Mann, der mit seinem Denken und Handeln die Welt des Wassers verändert hat“. „Man muss die Dinge erledigen, bevor sie geschehen“ – dieser Satz des Höchstädters sei heute aktueller denn je. Er stehe für Weitsicht, Verantwortung und den Mut, Zukunft zu gestalten. Im Jahr 2012 starb Josef Grünbeck im Alter von 87 Jahren. Sein Vermächtnis lebt weiter: in den Produkten, in der Unternehmenskultur und im täglichen Einsatz für sauberes Wasser.

Grünbeck war auch FDP-Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Josef Grünbeck auch politisch sowohl als Mitglied des Bayerischen Landtags (1978 bis 1982 sowie 1991/1992) und als Abgeordneter im Deutschen Bundestag (1983 bis 1994). Von 1966 bis 1987 saß der FDP-Politiker auch Höchstädter Stadtrat. Zudem war Grünbeck FDP-Bezirksvorsitzender (1976 bis 1984), Landesvorsitzender (1989 bis 1991) und Mitglied im Bundesvorstand der Liberalen (1988 bis 1991). Nach einem Autounfall wurde der Unternehmer und Politiker pflegebedürftig. Für seine Verdienste war Josef Grünbeck 1993 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland sowie dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. (AZ, bv)