07:39 Uhr

1000 Euro mit geklauter EC-Karte abgehoben

Erst wurde einer Lauingerin der Geldbeutel geklaut. Jetzt fehlt auch noch Geld.

Einer Lauingerin ist am 5. Juni in einem Supermarkt in der Werner-von-Siemens-Straße der Geldbeutel geklaut worden. Bei der Durchsicht ihrer Kontounterlagen musste die Geschädigte nun auch noch feststellen, dass mit der im Geldbeutel befindlichen EC-Karte widerrechtlich 1000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben wurden, so die Polizei.

Der Geldbeutel ist wieder da

Der entwendete Geldbeutel war in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht, jedoch fehlte das Bargeld. (pol)

