vor 17 Min.

10000 Euro fürs Ehrenamt

Einen symbolischen Spendenscheck der Sparkasse Dillingen-Nördlingen in Höhe von 10000 Euro hat der Dillinger Marktbereichsleiter Benjamin Holzinger (rechts) symbolisch mit Oberbürgermeister Frank Kunz an Dillinger Vereine und Institutionen überreicht.

Sparkasse Dillingen-Nördlingen zeigt Wertschätzung für Vereine und Institutionen

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es der Sparkasse Dillingen-Nördlingen laut Pressemitteilung ein besonderes Anliegen, ihre Wertschätzung für das jahrelange ehrenamtliche Engagement der Dillinger Vereine und Institutionen in Form einer finanziellen Unterstützung auszudrücken. Für den Leiter des Marktbereichs Dillingen, Benjamin Holzinger, war es gemeinsam mit Oberbürgermeister Frank Kunz eine große Freude, symbolisch den Spendenscheck in Höhe von 10000 Euro übergeben zu können.

Gleichzeitig wünschen sich Kunz und Holzinger, „dass das starke Vereinsleben in der Kreisstadt bald wieder aufleben darf und geplante Projekte umgesetzt werden können“. Folgende Vereine und Institutionen im Dillinger Stadtgebiet wurden bedacht: Europäische St.-Ulrichs-Stiftung, TV Dillingen, SSV Dillingen, BSC Schretzheim, SSV Steinheim, SV Donaualtheim, SV Kicklingen/Fristingen, die Fischereivereine Dillingen, Fristingen, Steinheim, der Kay-Fischer-Verein Kicklingen, die Schützengesellschaft Schretzheim und Fristingen, die Schützenvereine Donaualtheim und Kicklingen, die Sportschützengesellschaft Dillingen, Zimmerstutzengesellschaft Steinheim, die Feuerwehren Dillingen, Steinheim und Donaualtheim, die Feuerwehrvereine Fristingen, Hausen, Kicklingen, Schretzheim, THW Dillingen, BRK-Kreisverband Dillingen, Arbeiter-Samariter-Bund Dillingen-Donau-Ries, die Gartenbauvereine Fristingen, Kicklingen, Schretzheim, Steinheim, Donaualtheim und Hausen, die VdK-Ortsverbände Dillingen, Donaualtheim-Hausen, Fristingen-Kicklingen, Schretzheim-Steinheim sowie die Chronik „800 Jahre Fristingen“, die 2020 erschien. (pm)

Themen folgen