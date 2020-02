10000 Narren feiern Party auf Höchstädts Straßen

Ausgelassene Stimmung: Mindestens 10000 Besucher sahen am Sonntagnachmittag den Faschingsumzug der Höchstädter Schlossfinken – der erste der Saison in der Region. Der Bau der B16, eine Endlos-Debatte in Höchstädt, wurde dabei gleich drei Mal auf die Schippe genommen. Auf dem Foto vom Faschingshaufa Mörslingen.

Bild: Berthold Veh