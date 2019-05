vor 19 Min.

11000 Euro Unfallschaden

An einer Kreuzung in Dillingen hat es gekracht. Die Ampelanlage war außer Betrieb und eine Vorfahrt wurde missachtet.

Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag um 17.30 Uhr mit seinem Pkw die Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen und wollte nach links auf die Lauinger Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen von links auf der Lauinger Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen, an dessen Steuer ein 20-Jähriger saß. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen.

Verletzt wurde niemand

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 11000 Euro. Die an der Unfallstelle befindliche Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Birkenried Diesel im Wert von rund 300 Euro abgezapft

Gundelfingen/Zöschingen: Unbekannte fahren Gartenzäune an

Brandserie in Dillingen: Polizei fasst weiteren Tatverdächtigen

Auffahrunfall auf der B16 bei Gundelfingen

Themen Folgen