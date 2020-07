00:32 Uhr

1300 Jahre auf vier Kilometern

Der neue Rundwanderweg „Klosterwald“ ermöglicht eine Reise in vergangene Zeiten

Eine knappe Stunde dauert es, den rund vier Kilometer langen „Klosterwald“-Rundwanderweg im Osten des Weisinger Forstes zurückzulegen. In dieser kurzen Zeit begeben sich Wanderer auf eine Zeitreise von über 1300 Jahren. Am Dienstag, 21. Juli, wurde der Wanderweg offiziell eröffnet. Der Förster des Weisinger Forstes, Dieter Erhard, stellte den Rundweg mit all seinen Besonderheiten vor.

Start der Route ist der Wanderparkplatz bei Fultenbach. Vorbei am Kloster-Bildstöckle geht es durch den Wald. Der wurde über Jahrhunderte durch die Nutzung der Bevölkerung und das Kloster Fultenbach geprägt. Ob Bau- und Brennholz, Lehm, Früchte, Pilze, Wild, ob als Bienenweide der Zeitler (alte Bezeichnung für Imker) oder Waldweide für das Vieh – der Wald war überlebenswichtig. Bis heute ist im Klosterwald die natürliche Waldgesellschaft – ein „Hainsimsen-Buchenwald“ – erhalten. Diese Art von Wäldern, über viele Jahrhunderte landschaftsprägend in Mittelschwaben, ist selten geworden.

Auf zahlreichen Informationstafeln wird die Geschichte des Klosterwalds näher erläutert. So erfährt der Wanderer, woher der „Bierweg“ und die gleichnamige Waldabteilung ihren Namen haben, kann sogar einen Blick in den restaurierten Bierkeller werfen und mehr über dessen Vergangenheit lesen. In der „Kreuzhalde“, einem Waldstück, das früher „Neubruch“ hieß, wurden früher Sand und Gestein für den Bau des Klosters gewonnen. Und beim Gang entlang der Klosterweiherwiesen, eines schmalen Wiesengrundes, in dem sich die Klosterweiheranlage befand, wird deutlich, wie entscheidend Wasser für eine Besiedlung war. Informationstafeln an der Strecke liefern Hintergrundwissen, Ruhebänke laden unterwegs zum Pausieren ein, und auf halber Strecke finden die Wanderer die Sternhütte vor, wo man in wunderschöner Lage seine Brotzeit auspacken kann.

Ein Bild des Klosters, das 739 gegründet und nach wechselvoller Geschichte im Rahmen der Säkularisation 1803 aufgehoben und 1811 samt der kunstvoll ausgestatteten Abteikirche abgebrochen wurde, zeigt ein Deckengemälde in der St. Michaels-Kapelle in Fultenbach. Diese wurde 1844 unweit der ehemaligen Klosteranlage errichtet.

Die Nachbargemeinde Altenmünster hat laut Pressemitteilung der Bayerischen Staatsforsten im Rahmen ihres neuen Wanderwegenetzes einen Anbindungsweg zum „Biotopweg“ finanziert und den Klosterwaldweg mit aufgenommen. Die Website lautet www.wanderwegenetz-ha.de. (pm)