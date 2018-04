04:22 Uhr

1300 Warnwesten für die Kitas

Die Kinder des Städtischen Kindergartens Schlesienstraße in Dillingen freuten sich bei der Übergabe besonders über die tolle, leuchtende Farbe der Westen und posierten gerne zusammen mit (von links) Oberbürgermeister Frank Kunz, Kindergartenleiterin Stefanie Wörner, dem Round-Table-Vorsitzenden Matthias Klaiber und der Kindergartenreferentin der Stadt Dillingen, Edith Nückel.

Der Round Table sorgt mit Spende für mehr Sicherheit in der Region.

Sich im Straßenverkehr gut sichtbar machen und möglichst helle Kleidung tragen, am besten mit Reflektoren. So lautet der Rat der Verkehrswacht an Eltern und Betreuer von Kindern, die zu Fuß auf den Straßen unterwegs sind.

Allein im Jahr 2014 wurden in Deutschland 28 674 Kinder im Straßenverkehr verletzt – der größte Teil dabei auf dem Weg zur Schule oder zur Kita. Dafür, dass die Kinder der Kindertagesstätten im Landkreis Dillingen künftig nicht mehr übersehen werden können, wenn sie gemeinsam auf Tour sind, sorgt der Serviceclub Round Table mit seinem diesjährigen nationalen Serviceprojekt „Kita-Pate“.

Der Verein unter dem regionalen Vorsitz von Matthias Klaiber spendiert Kindergärten und Kinderkrippen im ganzen Landkreis insgesamt rund 1300 Warnwesten. Im Einzelnen dürfen sich folgende Städte und Gemeinden über die neongelben Sicherheitswesten für die kleinen Straßenverkehrsteilnehmer freuen:

l Gundelfingen und Peterswörth: 145 Stück

l Lauingen: 235 Stück

l Dillingen: 470 Stück

l Höchstädt: 65 Stück

l Bachtal: 150 Stück

l Wertingen: 200 Stück

l Glött: 30 Stück. (sis)

