vor 3 Min.

14-Jähriger unternimmt Spritztour mit Opas Auto

Zwar saß niemand am Steuer des Autos - doch der Motor war noch warm. Also musste einer der Jugendlichen, die um den Wagen standen, gefahren sein.

Der Motor war noch warm – unter anderem das wurde einem 14-Jährigen zum Verhängnis, der sich in der Nacht auf Freitag das Auto seines Opas verbotenerweise ausgeliehen hatte.

Eine vorbeifahrende Streife entdeckte in der Nacht auf Freitag um 0.50 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Dillingen ein Auto mit lauter Musik und eingeschalteter Zündung. Wie die Polizei mitteilt, befand sich am Fahrzeug eine Gruppe Jugendlicher, die dann einer Kontrolle unterzogen wurde.

Es handelte sich hier um fünf Jugendliche, zwischen 14 und 17 Jahren. Nachdem der Motor des Autos noch warm war und der Zündschlüssel steckte, war davon auszugehen, dass einer dieser Jugendlichen mit dem Wagen gefahren war. Im weiteren Verlauf räumte dann ein 14-Jähriger ein, dass er den hochwertigen Wagen heimlich aus der Garage seines 73-jährigen Opas genommen hatte, um damit eine Spritztour zu machen. Das Auto wurde durch die Streife vor Ort versperrt und der 14-Jährige seinem Vater übergeben. (pol)

