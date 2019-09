vor 36 Min.

14-Jähriger verstößt gegen das Waffengesetz

Die Polizei schnappt mehrere Verkehrssünder. Auch ein 14-Jähriger wird angezeigt. Was er bei sich führte.

Landkreis Die Polizeibeamten in Dillingen und Wertingen haben am vergangenen Wochenende gleich mehrere Verkehrsteilnehmer wegen Alkohol am Steuer aufgehalten. Auch Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz stehen auf der Bilanz. Im Überblick:

Bissingen: Mehr als 1 Promille

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker wurde am Sonntag gegen 1 Uhr in der Marktstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Zur Ermittlung des genauen Alkoholwertes wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lauingen Ebenfalls am Sonntag gegen 1.05 Uhr musste auch die Fahrt eines 50-Jährigen beendet werden, der mit seinem Pkw die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen befuhr. Er wies einen Alkoholwert von über 0,5 Promille auf, sodass die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicherstellten, teilt die Polizei mit. Schon am Freitagvormittag gegen 11.38 Uhr wurde ein 18-jähriger in der Friedrich-Ebert-Straße dabei beobachtet, wie er sich gerade einen Joint zum Rauchen vorbereitete. Durch die verständigten Polizeibeamten konnte daraufhin eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln sowie ein Grinder sichergestellt werden. Auch ein 22-Jähriger musste sich einer Personenkontrolle unterzogen. Ebenfalls konnten die Beamten eine Kleinstmenge an Betäubungsmittel bei ihm finden. Gegen beide wurde ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Gundelfingen Gegen 1.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 59-jährigen Fahrzeugführer in der Professor-Bamann-Straße. Nachdem ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, ergab ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Wertingen Am Samstagabend befand sich ein 25-Jähriger auf einer privaten Geburtstagsfeier in Wertingen. Gegen 3.20 Uhr wollte dieser die Feier trotz erheblicher Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug verlassen. Nachdem eine 19-Jährige versuchte, den Mann von der Trunkenheitsfahrt abzuhalten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die junge Frau leicht verletzt wurde.

Polizei schnappt Mann zu Hause

Der 25-Jährige stieg daraufhin in seinen Pkw und fuhr nach Hause. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Wert von über 1,1 Promille aufwies. Sein Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt, so die Polizei.

Medlingen Gegen 1.18 Uhr von Freitag auf Samstag wurde ein 24-jähriger Pkw-Lenker einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten daraufhin unterbunden.

Höchstädt Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend gegen 19.15 Uhr am Bahnhof kontrolliert worden. Dabei haben die Beamten ein verbotenes Einhandmesser bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige wird dem Landratsamt zugeleitet, steht es im Polizeibericht vom Wochenende. (sb, pol)

