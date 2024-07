14-Jähriger verletzt in Dillingen Polizeibeamten

In Dillingen ist es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 14-Jähriger zur Dienststelle gebracht werden. Gegen 18.15 Uhr trat der Jugendliche nach den Beamten und leistete erheblichen Widerstand. Zudem bedrohte und beleidigte er die Polizisten, ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 14-Jährige musste nach Angaben der Polizei gefesselt und in die Gewahrsamszelle gebracht werden. Hier habe er erneut Widerstand geleistet

Der 14-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand

Weil sich der Jugendliche offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 14-Jährigen nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (AZ)