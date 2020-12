vor 27 Min.

15. Adventstürchen: Mutter und Sohn spielen „Aba heidschi bumbeidschi“

Hinter dem 15. Adventstürchen unseres DZ-/WZ-Adventskalenders versteckt sich ein echter Klassiker. Spielen Sie ihn heute Abend mit.

Von Cordula Homann

Wir wollen die Adventsstimmung in den Landkreis Dillingen holen. Damit das bei all den Corona-Beschränkungen überhaupt möglich ist, bieten die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

Das 15. Türchen des DZ-/WZ-Adventskalenders kommt aus Peterswörth

Vielleicht halten Sie in dem ganzen vorweihnachtlichen Trubel einen Moment inne und hören Lukas und Evi Ruchti zu. Die beiden nehmen mit „Aber heidschi bumbeidschi“ an unserem musikalischen Adventskalender teil. Die Familie Ruchti wohnt in Peterswörth.

Der 13-jährige Lukas besucht das Albertus-Gymnasium in Lauingen und spielt in der Jugendkapelle Gundelfingen Posaune und Eufonium und mag Fußball. Seine Mutter Eva, 44 Jahre alt, ist gelernte Medientechnologin und arbeitet bei Leo Druck in Gundelfingen in der Auftragssachbearbeitung und Kundenbetreuung. Sie spielt seit 36 Jahren Tuba in der Stadtkapelle in Gundelfingen.

Um Lukas zu unterstützen hat sie sich vor zwei Wochen ans Eufonium gewagt, da Lukas einen Partner gesucht hat und nicht beide Instrumente gleichzeitig spielen kann. Das Stück „Aba heidschi bumbeidschi“ haben sie wegen Lukas Oma ausgesucht, die es gerne hört.

So klingen die Ruchtis:

DZ-/WZ-Adventskalender: Familie Ruchti spielt "Aba heidischi bumbeidschi" Video: Ruchti

So können auch Sie sich an unserem DZ/WZ-Adventskalender beteiligen

Das Video können Sie auch auf unserer Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/DonauZeitung anschauen. Und unsere Leser sind aufgerufen, mitzumachen: Schnappen Sie sich dann Ihr Instrument. Machen Sie Fenster und Türen auf und spielen Sie mit. Heute Abend, um 19 Uhr. Wenn immer mehr Leser machen, zieht sich die weihnachtliche Stimmung bald durch den ganzen Landkreis.

