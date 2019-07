vor 35 Min.

15-Jähriger muss betrunken in die Klinik

Jugendlicher randaliert in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände einer Dillinger Tankstelle. Als die Polizei eintrifft, ist er nicht mehr ansprechbar.

Ein 15-Jähriger hat am Samstag betrunken in Dillingen randaliert und musste in die Kinderklinik in Augsburg eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, ging kurz vor Mitternacht die Mitteilung ein, dass ein betrunkener Jugendlicher auf dem Gelände der Tankstelle an der Großen Allee randalieren würde. Daraufhin fuhr eine Streifenwagenbesatzung zum angegebenen Ort.

Rettungsdienst versorgt den Jugendlichen

Als die Polizisten ankamen, war der 15-jährige Jugendliche wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums bereits nicht mehr ansprechbar. Er wurde deshalb vom Rettungsdienst versorgt. Der Minderjährige musste wegen seines Zustandes in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht werden.

Der 15-Jährige war bereits seit Freitagmittag verschwunden

Als die Polizei Kontakt zu seiner Mutter aufnahm, stellte sich heraus, dass ihr Sohn bereits seit Freitagmittag verschwunden war. Vermisst gemeldet worden war er allerdings nicht. Von wo der Jugendliche den Alkohol bezog, ist aktuell nicht bekannt, heißt es im Bericht der Polizei. (pol)

