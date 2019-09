14:27 Uhr

15-Jähriger schlägt nach Polizeibeamten

Ein Jugendlicher ist in Lauingen ausgeflippt.

Der Jugendliche flippte in Lauingen völlig aus.

Die Polizei hat am Montagabend um 22.45 Uhr in der Lauinger Bahnhofstraße einen Jugendlichen kontrolliert. Die Beamten waren verständigt worden, weil der 15-Jährige in stark berauschtem Zustand randalierte.

Erst wollte der Jugendliche fliehen

Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmitteln. Daraufhin versuchte der 15-Jährige zu flüchten, konnte aber von den Beamten eingeholt werden. Als sie ihn festhielten, stürzte er zu Boden und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Beamten, indem er nach ihnen trat und schlug. Hierbei wurde ein Polizeibeamter an den Händen verletzt. Da sich der 15-Jährige nicht beruhigen ließ und auch die Erziehungsberechtigten ihn in diesem Zustand nicht aufnehmen wollten, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen den 15-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstand, sowie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (pol)

Lesen Sie auch:

Immer mehr Sachbeschädigungen tauchen auf

Vandalen hinterlassen Hakenkreuz am Holzheimer Sportplatz

Pferd stürzt bei Lauingen in die Donau

Themen Folgen