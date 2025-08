Verkehrsunfall: 15-Jährige fällt vom Fahrrad und verletzt sich leicht

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Wochenende in Dillingen ereignet. Am Samstag war die 15-jährige Radfahrerin gegen 14 Uhr auf dem Fußgängerweg der Königsstraße in Dillingen unterwegs. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zur gleichen Zeit befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Klosterstraße und wollte nach rechts in die Königstraße einbiegen.

15-jährige Radfahrerin kommt zur Behandlung in die Dillinger Klinik

Dabei übersah die Radfahrerin die Autofahrerin und es kam zum leichten Zusammenstoß. Die Jugendliche fiel vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Sie kam der Polizei zufolge zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus. (AZ)