16-Jähriger fährt mit einem E-Scooter ohne Versicherung in Höchstädt und wird angezeigt

Ein 16-Jähriger hat sich eine Anzeige eingehandelt, weil er mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren ist. Ein Streifenwagen der Dillinger Polizei stoppte den Jugendlichen am späten Mittwochabend am Marktplatz in Höchstädt, heißt es im Polizeibericht. Er fuhr mit einem E-Scooter, an dem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Er durfte nicht weiterfahren.

Fahrt ohne Versicherungsschutz handelt zwei Anzeigen ein

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 16-Jährigen. Der 25-jährige Besitzer des E-Scooters handelte sich ebenfalls eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein, weil er dem 16-Jährigen die unerlaubte Fahrt gestattete. (AZ)

