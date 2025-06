16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Am Freitag ist ein 16-Jähriger in Lauingen mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen – und das, obwohl der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber berichtet die Polizei. Gegen 22.50 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen den 16-Jährigen in der Bahnhofstraße.

Jugendlicher fährt ohne Fahrerlaubnis durch Lauingen

Wie sich herausstellte, besitzt der Jugendliche keine Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen. (AZ)