vor 48 Min.

160 Jahre Verein, 90 Jahre Haus

Lauingens Kolpingfamilie geht zurück auf den „Katholischen Gesellenverein“, der 1859 gegründet wurde. Das Kolpinghaus wurde dem Verein 1929 geschenkt. Das wird am Wochenende mit einem Fest gefeiert

Die Kolpingfamilie Lauingen, einer der ältesten Lauinger Vereine, feiert heuer ihr 160-jähriges Jubiläum. Sie wurde im Jahr 1859 als „Katholischer Gesellenverein Lauingen“ gegründet.

Der Verein geht zurück auf Adolph Kolping, der 1813 als Sohn einer armen Schäferfamilie in Kerpen bei Köln geboren wurde. Nach harten Entbehrungen als wandernder Handwerker wurde er 1845 zum Priester geweiht, vergaß aber nie seine Erfahrungen als Schustergeselle. Angeregt durch den von Lehrer Johann Gregor Breuer gegründeten Jünglingsverein fand Kolping seine Lebensaufgabe darin, sich der jungen Handwerker und Arbeiter in ihrer sozialen Not anzunehmen. Die Gesellen sollten sich in einem Verein treffen, sich dort verbinden und sich gegenseitig helfen. Zwischenzeitlich wurde Kolping als Domvikar in Köln eingesetzt und gründete dort am 6. Mai 1849 den Kölner Gesellenverein, der Ausgangspunkt des Internationalen Kolpingwerks wurde.

Diese Idee verbreitete sich rasch im ganzen Land. Am 22. März 1859 kam es auch in Lauingen zur Gründung eines „Katholischen Gesellenvereins“ mit dem Zweck, „die sittliche und religiöse Bildung der Vereinsgesellen, Verbreitung nützlicher Kenntnisse und Fertigkeiten unter denselben, namentlich mit Rücksicht auf ihren Beruf und gesellige Unterhaltung zu befördern“.

Schon 1868 hat sich der Katholische Gesellenverein Lauingen für 350 Gulden eine Standarte bei den „Englischen Fräulein“ in Augsburg herstellen lassen. Diese wurde – zufällig – von lauter Lauingern hergestellt. Stickerei, Fahnenbild und Gürtlerarbeit wurde erledigt von Lauinger, die in der Ferne weilten, während die Stange samt schön gearbeitetem Knopf vom Lauinger Schreinergesellen, Nikolaus Brenner, gefertigt wurde. Die Standarte, die dem Patron der Katholischen Gesellenvereine, dem heiligen Josef, gewidmet wurde, wurde am Ostermontag 1868 durch den Präses des Lauinger Vereins, Hochwürdigen Benefiziat Aumiller geweiht.

Als Treffpunkt und Vereinslokal dienten den Gesellen verschiedene Gasthöfe in Lauingen. Im Oktober 1925 wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen. Bei der Versammlung am 6. Mai 1927 gehörten dem Verein 57 aktive und 91 passive Mitglieder an. Damals wurde die Wallfahrt nach Violau eingeführt, die sich bis heute erhalten hat.

In der damaligen Zeit der Arbeitslosigkeit kamen viele Wandergesellen nach Lauingen. Da wurde es zum Problem, dass der Verein kein eigenes Haus zur Aufnahme und Betreuung der Gesellen hatte. Deshalb schenkte die Tochter des Stadtschreibers Bernhard Mayer, Maria Mayer (1853-1930), am 25. April 1929 dem Gesellenverein ihr Anwesen an der Herzog-Georg-Straße 56 sowie einen Waldanteil der Weidengriesgenossenschaft. Der Gesellenverein, inzwischen in Kolpingfamilie umbenannt, musste nun die schwere Zeit des Zweiten Weltkriegs überstehen. Im Jahr 1947 errichtete Benefiziat Josef Riedle wieder eine Kolpingfamilie, die anfänglich nur aus jungen Gesellen und später auch aus Meistern bestand. 1967 wurde das Kolpingwerk auch für Frauen und Kinder geöffnet.

Die Kolpingfamilie Lauingen feiert am Sonntag, 14. Juli, ihr großes Fest: 160 Jahre Kolpingfamilie Lauingen und 90 Jahre Kolpinghaus Lauingen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitgliedern sowie alle Interessierten aus Lauingen und Umgebung. Bei günstiger Witterung beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr im „Radgarten“. Die Mitglieder der Kolpingfamilie Lauingen treffen sich bereits um 8.30 Uhr zum gemeinsamen Foto vor der Stadtpfarrkirche und ziehen mit den Fahnenabordnungen und unter Begleitung der Stadtkapelle Lauingen in den Radgarten. Dort wird die Messe durch die Gruppe „Taktlos“ musikalisch umrahmt. Im Anschluss veranstaltet die Kolpingfamilie ein Mittagessen und anschließendem Kaffee und Kuchen. Bei schlechtem Wetter wird die heilige Messe mit Prämonstratenser-Abt Hermann Josef Kugler im Martinsmünster gefeiert. (pm)

