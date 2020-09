10:39 Uhr

17-Jähriger stürzt bei Malerarbeiten in Dillingen durch Scheibe

Mittelschwere Verletzungen hat ein 17-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Dillingen erlitten. Ein Rettungshubschrauber (Symbolfoto) brachte den Jugendlichen in die Augsburger Uni-Klinik.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch in Dillingen ereignet. Dabei stürzte laut Polizei ein 17-jähriger Arbeiter gegen 13.50 Uhr bei Malerarbeiten an einem Anwesen in der Altheimer Straße durch ein Dachfenster aus Plexiglas in etwa drei Meter Höhe in die Tiefe.

17-Jähriger erleidet Verletzungen am Rücken

Der Jugendliche erlitt dabei mittelschwere Rückenverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Augsburg geflogen werden. (pol)

