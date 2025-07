17-Jähriger gibt großartiges Orgeldebüt in Lauingen

Am Palmsonntag diesen Jahres dirigierte ein 17-jähriger Gymnasiast in der Dillinger Katharinenkirche erfolgreich eine Kantate für Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach. Ein Vierteljahr später zeigte Paul-Anton Göring, dass er auch schon über beachtliches instrumentales Können verfügt. An der dreimanualigen Sandtner-Orgel entfaltete der Q12-Schüler des Albertus-Gymnasiums das weite Klangsprektrum des renovierten Instrumentes.

Ein vielfältiges Programm hat der Flierl-Schüler einstudiert und voller Enthusiasmus präsentiert. Trotz seiner Jugend kann Göring auf Teilnahme an Meisterkursen in München, Leipzig und Paris oder wie unlängst auf die Ausbildung an Silbermann-Orgeln verweisen. Man spürte das überlegene Verhalten bei gültigen Interpretationen, den musikalischen Spürsinn und die technischen Fähigkeiten. Bei der groß angelegten barocken Fantasie und Fuge BWV 542 von Bach wählte Göring eine differenzierte Strukturanalyse, die er in der vierstimmigen Fuge exemplarisch darstellte und mit guter Pedaltechnik unterlegte. Die fünfteilige Anlage der Fantasie erfuhr eine virtuose und hochexpressive Ausrichtung.

Göring zeichnet ein bemerkenswertes musikalisches Bild

Den reifen Stil Dieterich Buxtehudes mit seiner formalen Vielfalt im Fugato breitete der Organist in dessen Präludium D-Dur (BuxWV 139) durch feine Farbgebung aus, in der er motorische Beziehungen treffend miteinander verknüpfte. Das Ricercar von Giacomo Fogliano war ein Ausflug Görings in die Zeit der Renaissance. Mit passender Registrierung entstand ein bemerkenswertes musikalisches Bild, das die spätere Hinführung zur Fuge erahnen ließ.

Bachs Choral „O Mensch, bewein der Sünde groß“ (BWV 622) erklang als meditativer Haltepunkt im Konzertablauf. Die heilsame Trauer über die eigene Sünde erschien als zarter mystischer Hintergrund. Die Oberstimme dominierte, das Pedal markierte den rhythmischen Verlauf, während die Mittelstimmen sich verspielt zeigten. Für die „Canzone“ (op. 65 Nr.9) von Max Reger fand Paul-Anton Göring die richtige Ansage, um den romantischen Gehalt auszudrücken.

Großer Beifall nach imponierenden Interpretationen

Eine beachtliche Leistung vollbrachte der Organist mit dem ersten Satz aus der fünften Sinfonie von Charles-Marie Widor. Darin erfährt im Allegro vivace eine vorwärts drängende Melodie eine Reihe von Variationen. Diese belebte Paul-Anton Göring sowohl mit virtuosem Schwung als auch mit charakteristischen Klängen. Großer Beifall nach imponierenden Interpretationen. Ein Bachpräludium folgte als Zugabe..