18-Jähriger kommt auf Gegenfahrbahn: B16 gesperrt

Zwei Autofahrer müssen nach Unfall zwischen Gundelfingen und Lauingen ins Krankenhaus

Ein Unfall hat zu einer vorübergehenden Sperrung der B16 geführt. Am Dienstag um 6.35 Uhr fuhr laut Polizei ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Gundelfingen nach Lauingen. Kurz nach der Abzweigung nach Faimingen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto unterwegs. Der ältere Fahrer versuchte nach Angaben der Polizei noch auszuweichen. Dabei kam sein Wagen ins Schleudern, rutschte von der Fahrbahn und überschlug sich. Anschließend prallte der Wagen gegen ein großes Wegweiserschild. Auch der Unfallverursacher kam von der Fahrbahn ab. Beide Männer wurden vorsorglich mit leichteren Verletzungen ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die B16 war ab dem Unfallzeitpunkt komplett gesperrt. Da das Wegweiserschild umzukippen drohte, musste die Straße noch bis zur Demontage des Schildes durch die Feuerwehren aus Lauingen und Gundelfingen – etwa bis 9.15 Uhr – gesperrt bleiben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.

Leichtverletzt wurde eine 48-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in Dillingen ereignete. Die Frau war laut Polizei gegen 7.50 Uhr auf der Straße zwischen dem Kreisverkehr Lauingen und Dillingen unterwegs. Sie musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 20-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers fuhr er auf den Wagen der 48-Jährigen auf. Die leicht verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus eingeliefert.

Einen Verkehrsunfall, bei dem es zu einer Gesamtschadenshöhe von rund 2500 Euro gekommen ist, hat ein 28-jähriger Lastwagenfahrer am Montag kurz nach 13 Uhr in Dillingen verursacht. Eine 42-jährige Autofahrerin überquerte laut Polizei den Kreuzungsbereich der Großen Allee vom Georg-Hogen-Ring kommend in Richtung Prälat-Hummel-Straße. Der auf der Großen Allee aus Richtung Lauingen kommende Fahrer des Sattelzugs bog ebenfalls in die Prälat-Hummel-Straße ein und nahm der 42-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenprall zwischen Auto und 40-Tonner. (pol)

