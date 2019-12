vor 21 Min.

18-Jähriger zu schnell beim Abbiegen

Das Auto des jungen Mannes prallt bei Binswangen gegen den Wagen einer Frau. In Dillingen wird ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße 2033 bei Binswangen ereignet. Der Grund war laut Polizeibericht zu hohe Geschwindigkeit.

Das Abbiegemanöver misslingt

Der 18-jährige Fahrer eines Autos war auf der Staatsstraße in Richtung Dillingen gefahren. An der Abzweigung nach Höchstädt wollte der junge Mann nach rechts abbiegen. Allerdings konnte er nach Angaben der Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit sein Abbiegemanöver nicht durchführen und versuchte, geradeaus weiter zu fahren. Sein Auto stieß schließlich mit seinem Wagen einer 58-Jährigen zusammen, die aus Richtung Höchstädt kommend am Einmündungsbereich gehalten hatte, um nach links in Richtung Wertingen abzubiegen.

Auto der 58-Jährigen muss abgeschleppt werden

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an. Nachdem das Auto der Frau nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war, musste des abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen hat dagegen ein 44-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in Dillingen erlitten. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 15 Uhr auf der Lauinger Straße in Richtung Kreisverkehr „Mausfalle“ gefahren. An der Hausener Kreuzung musste er aufgrund Rotlichts der Ampel anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf das Auto des 44-Jährigen auf. Dieser zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro. (pol)

