Landkreis Dillingen

18-Jähriger aus dem Kreis Dillingen fällt bei Kauf im Internet auf einen Betrüger herein

Der junge Mann überweist für eine Musikbox einen unteren dreistelligen Euro-Betrag. Er erhält eine Warnmeldung vom Anzeigenportal, aber keine Ware.
    Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis ist bei einem Online-Kauf betrogen worden.
    Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis ist bei einem Online-Kauf betrogen worden. Foto: Zacharie Scheurer/dpa (Symbolbild)

    Ein 18-jähriger Landkreisbewohner ist am Samstag Opfer eines Warenbetrügers geworden. Der junge Mann war in einem Online-Anzeigenportal auf eine Musikbox aufmerksam geworden, die ein bisher Unbekannter inseriert hatte. Schließlich überwies der 18-Jährige an den Betrüger über einen Zahlungsdienstleister einen unteren dreistelligen Geldbetrag ohne Käuferschutz.

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs

    Nach der Geldüberweisung erhielt der junge Mann laut Polizeibericht eine Warnmeldung vom Anzeigenportal. Zudem brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer ab. Ein Warenversand erfolgte nicht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)

