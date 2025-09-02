18-Jähriger aus dem Kreis Dillingen fällt bei Kauf im Internet auf einen Betrüger herein

Ein 18-jähriger Landkreisbewohner ist am Samstag Opfer eines Warenbetrügers geworden. Der junge Mann war in einem Online-Anzeigenportal auf eine Musikbox aufmerksam geworden, die ein bisher Unbekannter inseriert hatte. Schließlich überwies der 18-Jährige an den Betrüger über einen Zahlungsdienstleister einen unteren dreistelligen Geldbetrag ohne Käuferschutz.
Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs
Nach der Geldüberweisung erhielt der junge Mann laut Polizeibericht eine Warnmeldung vom Anzeigenportal. Zudem brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer ab. Ein Warenversand erfolgte nicht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)
