13:15 Uhr

1898: „Ich bin gut in Gundelfingen angekommen“

Binnen eines Tages kam diese Postkarte vor mehr als 100 Jahren in Augsburg an. Geschickt worden war sie aus Gundelfingen. Hans Scherm hat uns mehr darüber erzählt.

Hans Scherm hat an unserer Postkartenaktion teilgenommen. Eine seiner Karten ist besonders alt und war ziemlich schnell.

Seit fast 40 Jahren sammelt Hans Scherm aus Gundelfingen Ansichtskarten von Gundelfingen und Umgebung. Im Rahmen unserer Postkartenaktion hat er uns ein ganz besonderes Stück geschickt: „Eine meiner schönsten und ältesten Karten ist die abgebildete aus dem Jahr 1898. Erworben habe ich die Karte vor einigen Jahren auf der ‚Gundelfinger Sammlerbörse‘ in der Brenzhalle.

Am Nachmittag in Gundelfingen verschickt, am Abend in Augsburg angekommen

Ein Arthur Geiger schreibt seinem Freund in Augsburg, dass er sehr gut in Gundelfingen angekommen ist und sich wohlbefindet. Die Karte zeigt neben einer Totalansicht der Stadt das Untere Stadttor, Rathaus und Krone, Brenzansicht und Stadtpfarrkirche. Diese Karte wurde von dem Gundelfinger Geschäftsmann A. Unsinn in Auftrag gegeben und vom Verlag Scheiner in Würzburg gestaltet.

Bild: Scherm

Wie die Poststempel auf der Rückseite verraten, wurde diese Ansichtskarte am 6. April 1898 zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags von Gundelfingen aus versandt und kam am selben Tag zwischen 8 und 9 Uhr in Augsburg an! Damals war die Post ganz schön schnell …“

Tja, und heute schicken wir mal schnell eine Nachricht per E-Mail oder Whatsapp. Nichts, was man aufhängt oder aufhebt. Umso wertvoller sind Postkarten heute.

Also beteiligen Sie sich doch an unserer Aktion: Machen Sie ein Bild von sich und Ihrer Lieblingspostkarte und schicken Sie es an redaktion@donau-zeitung.de. Schreiben Sie unbedingt Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazu, von wann die Karte ist, woher, und wer sie Ihnen geschickt hat.

Wir veröffentlichen die Postkarten und Ihre Geschichten dazu den ganzen Sommer über in der Zeitung – und holen so den Urlaub, der bei vielen coronabedingt ausfällt, zu uns und Ihnen nach Hause. (corh)

Lesen Sie dazu auch: