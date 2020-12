10:00 Uhr

19. Adventstürchen: 19 Mödinger Musiker spielen "Herbei o ihr Gläubigen“

Das 19. Türchen gestaltet der Musikverein Mödingen. 19 Musiker spielen „Herbei o ihr Gläubigen“.

Die Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung bieten in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender: 24 Mal wird das virtuelle Türchen aufgehen. Jeden Tag gibt es einen Steckbrief, in dem die jeweiligen Musiker kurz vorgestellt werden, dazu das Video, in dem die Solisten oder Gruppen musizieren.

19 Musiker von insgesamt 33 hat der Musikverein Mödingen pünktlich zum 19. Dezember aufgeboten. Gemeinsam spielen sie, coronakonform, jeder in seinem Zuhause „Herbei o ihr Gläubigen“. Eigentlich hätte der Verein in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen gefeiert.

Das zweitägige Fest „Bratwurst, Bier & Blasmusik“ an Vatertag und die Party „Palm Beatz“ am Vorabend wäre deswegen in diesem Jahr größer ausgefallen. „Rückblickend betrachtet müssen wir aber wahrscheinlich froh und dankbar sein, dass wir wenigstens einen einzigen Auftritt 2020 spielen durften: Unser Standkonzert am Dorfplatz in Mödingen am Sonntag, 26. Juli“, sagt Dirigent Marcel Neubauer. „Damit haben wir vielen unserer Kollegen aus der Blasmusik-Szene etwas voraus, die leider das komplette Jahr pausieren mussten.“

Schon während des ersten Lockdowns haben die Mödinger ein Video aus verschiedenen Einzelvideos zusammengestellt. Die Homeoffice-Version von „Bis bald auf Wiederseh’n“ ist der Facebookseite der Mödinger und auf Youtube zu finden. Leider mussten auch die Proben – extra ins größere Schützenhaus Bergheim verlegt – abgebrochen werden.

Per Whatsapp bleibt der Verein verbunden. Außerdem hat jeder Musiker vor kurzem eine Weihnachtspost mit einem Gruppenfoto der letztjährigen Weihnachtsfeier, einer Leckerei aus Schokolade und einem selbst gemachten Christbaumanhänger erhalten. Außerdem war ein kleiner Brief mit einigen persönlichen Worten beigefügt.

So sieht es aus, wenn sich 19 Mödinger Musiker auf einen Bildschirm quetschen:

Und da der Wunsch groß war, noch einmal musikalisch aktiv zu werden, haben die Musiker Adeste Fideles (Herbei, o Ihr Gläubigen) aufgenommen: Dieses Stück wäre die letzte Zugabe beim Konzert am 12. Dezember gewesen. Schauen Sie sich das Video hier oder auf Facebook an – und singen Sie dann laut mit. Am besten um 19 Uhr am geöffneten Fenster oder vor der Haustür.

