19-Jähriger fährt ohne Führerschein Auto und kracht gegen einen Baum

Ein junger Mann ist in Dillingen ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren. Dann kommt es zum Unfall.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Dillinger Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Guilleaumestraße in Dillingen beordert. Vor Ort konnte ein stark beschädigter Pkw an einem Baum festgestellt werden. Der 19-jährige Fahrzeugführer befand sich ebenfalls leicht verletzt vor Ort.

Er überfährt auch einen Zierstein in Dillingen

Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 19-Jährige zuvor einen Streit mit seinem Mitbewohner, woraufhin er heimlich dessen Pkw nahm und damit losfuhr. Bereits kurz nach Fahrtbeginn überfuhr der 19-Jährige in der Brand-Erbisdorfer-Straße/Ecke Königsberger Straße einen Zierstein und beschädigte das Fahrzeug im Frontbereich. Nachdem er daraufhin seine Fahrt trotzdem fortgesetzt hatte, kam er in der Guilleaumestraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum.

Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf rund 8000 Euro geschätzt. Wie sich zudem herausgestellt hatte, ist der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Verkehrsunfallflucht, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)