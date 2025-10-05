Icon Menü
19-Jähriger ohne Führerschein rammt Mauer in Höchstädt – Polizei ermittelt

Höchstädt

19-Jähriger fährt in Höchstädt frontal gegen Mauer

Wie sich herausstellte, besitzt der Autofahrer keine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug keine Zulassung. Er erlitt Schürfwunden und das Auto einen Schaden von 4000 Euro.
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Mann ist in Höchstädt mit dem Auto gegen eine Mauer gerauscht.
    Ein junger Mann ist in Höchstädt mit dem Auto gegen eine Mauer gerauscht. Foto: dpa (Symolbild)

    Ein Zeuge hat der Polizei Dillingen am Samstagabend mitgeteilt, dass ein Auto in der Ensbachstraße frontal gegen die Mauer eines dortigen Betriebes gefahren sei. Der Fahrer habe anschließend zu Fuß die Flucht ergriffen. Darüber informiert die Polizei.

    Polizei ermittelt Grund der Flucht nach Autounfall in Höchstädt

    In der Nähe des Unfalls konnte die eingesetzte Streife eine dreiköpfige Gruppe feststellen und aus dieser eine Person als Fahrer ermitteln. Bei der Unfallaufnahme konnte auch der Grund des eiligen Verlassens der Örtlichkeit ermittelt werden. Der 19-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und das Auto war ohne Zulassung.

    Gegen den Fahrer wurde somit entsprechende Anzeige erstattet. Er selbst erlitt beim Aufprall Schürfwunden, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. (AZ)

