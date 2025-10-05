19-Jähriger fährt in Höchstädt frontal gegen Mauer

Ein Zeuge hat der Polizei Dillingen am Samstagabend mitgeteilt, dass ein Auto in der Ensbachstraße frontal gegen die Mauer eines dortigen Betriebes gefahren sei. Der Fahrer habe anschließend zu Fuß die Flucht ergriffen. Darüber informiert die Polizei.

Polizei ermittelt Grund der Flucht nach Autounfall in Höchstädt

In der Nähe des Unfalls konnte die eingesetzte Streife eine dreiköpfige Gruppe feststellen und aus dieser eine Person als Fahrer ermitteln. Bei der Unfallaufnahme konnte auch der Grund des eiligen Verlassens der Örtlichkeit ermittelt werden. Der 19-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, und das Auto war ohne Zulassung.

Gegen den Fahrer wurde somit entsprechende Anzeige erstattet. Er selbst erlitt beim Aufprall Schürfwunden, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. (AZ)