Autofahrer bei Gundelfingen zu schnell unterwegs: Es kommt zum Unfall

Weil ein 19-Jähriger zu schnell gefahren ist, ist es am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 28 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der junge Mann war von Lauingen nach Gundelfingen unterwegs. Darüber informiert die Polizei. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Auto ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrszeichen.
Unfall zwischen Lauingen und Gundelfingen: 19-Jährigen erwartet ein Bußgeld
Das Auto und das Verkehrszeichen wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung erwartet den Unfallverursacher nun ein Bußgeld. (AZ)
