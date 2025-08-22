Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

19-Jähriger Unfallverursacher in Gundelfingen: Geschwindigkeitsüberschreitung führt zu Schäden

Lauingen

Autofahrer bei Gundelfingen zu schnell unterwegs: Es kommt zum Unfall

Der 19-Jährige passte die Geschwindigkeit nicht an, weshalb sein Auto ins Rutschen geriet. Die Folge: ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    Das Auto des 19-Jährigen prallte zwischen Lauingen und Gundelfingen gegen ein Verkehrszeichen.
    Das Auto des 19-Jährigen prallte zwischen Lauingen und Gundelfingen gegen ein Verkehrszeichen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Weil ein 19-Jähriger zu schnell gefahren ist, ist es am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 28 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der junge Mann war von Lauingen nach Gundelfingen unterwegs. Darüber informiert die Polizei. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Auto ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

    Unfall zwischen Lauingen und Gundelfingen: 19-Jährigen erwartet ein Bußgeld

    Das Auto und das Verkehrszeichen wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung erwartet den Unfallverursacher nun ein Bußgeld. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden