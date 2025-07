19-Jähriger verursacht bei Lauingen Unfall beim Überholen

In Lauingen ist es zu einem Unfall beim Überholen gekommen. Am Donnerstag war ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2025 von Gundremmingen in Richtung Lauingen unterwegs. Er fuhr hierbei gegen 8.15 Uhr hinter einer 31-jährigen Autofahrerin. Der 19-Jährige scherte laut Polizeibericht zum Überholvorgang aus, den er jedoch aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder abbrechen musste. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit der rechten Front seines Autos das linke Heck des Wagens der 31-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Nach dem Zusammenstoß mussten beide Autos abgeschleppt werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei. Der 19-Jährige wurde verwarnt. (AZ)