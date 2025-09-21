Icon Menü
19-Jähriger wird bei Unfall in der Nähe von Bachhagel verletzt

Der junge Leichtkraftradfahrer kommt von der Fahrbahn ab. Er stürzt in einem angrenzenden Feld.
    Ein 19-Jähriger hat bei einem Unfall in der Nähe von Bachhagel Verletzungen erlitten.
    Ein 19-Jähriger hat bei einem Unfall in der Nähe von Bachhagel Verletzungen erlitten. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein 19-Jähriger fuhr am Freitag mit einem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 29 von Bachhagel in Richtung Sachsenhausen (Baden-Württemberg). Kurz vor der Landesgrenze kam der junge Mann laut Polizeibericht in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte in einem angrenzenden Feld.

    1000 Euro Sachschaden am Leichtkraftrad

    Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (AZ)

