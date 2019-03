vor 18 Min.

20-Jährige wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Umgehung bei Binswangen auf die Gegenfahrbahn geraten. Er prallt mit seinem Wagen in das entgegenkommende Auto einer 20-Jährigen.

Von Berthold Veh

Bei einem Verkehrsunfall auf der Umgehung in Binswangen hat eine 20-jährige Autofahrerin am Freitagmittag schwere Verletzungen erlitten. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in die Klinik geflogen.

Die Unfallursache ist bisher noch ungeklärt

Der Unfall passierte kurz vor 12.30 Uhr, informiert Polizeiobermeister Markus Ramp von der Polizeistation Wertingen auf Anfrage. Ein 45-jähriger Autofahrer war zu dieser Zeit auf der Binswanger Umgehung (Staatsstraße 2033) von Wertingen in Richtung Dillingen unterwegs. Kurz vor der zweiten Einmündung nach Binswangen geriet der Mann nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto der 20-Jährigen zusammen. In den Unfall war auch noch ein dritter Wagen verwickelt.

Frau wird im Auto eingeklemmt

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß in ihren Wagen einklemmt. Die alarmierten Feuerwehren Wertingen und Binswangen befreiten die Frau aus dem Autowrack. Neben der Polizei, den Feuerwehren und dem Roten Kreuz kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Die Umgehung musste gesperrt werden

Den Sachschaden gibt Polizeiobermeister Ramp mit etwa 30000 Euro an. Die Umgehung bei Binswangen ist gegenwärtig noch gesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass dies noch bis etwa 16 Uhr andauern wird.

